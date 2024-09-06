美國再次加強對大陸高科技管制 經長表態「台灣跟進」
外媒報導，美國政府5日公布最新高科技出口管控項目，防止大陸等對手獲取這些技術，新的管控項目包括量子運算和先進半導體技術，日本與荷蘭將跟進美國作法。對此，經濟部長郭智輝6日也表態，「我想我們會跟進」。
郭智輝今天出席「第13屆工研院院士授證典禮」，他會後受訪時被問及美國再次加強對大陸技術管制，範圍包括半導體設計、量子電腦等領域，已有日本、荷蘭都會跟進，台灣也會加強管制嗎？他做了以上表示。
郭智輝指出，「我們都是尊重世界的規範，台灣不能獨立於世界友好國家的規範之外，我想我們會跟進」。
據美國商務部周四發布的聲明指出，新的出口管控技術將影響先進半導體製程設備、積層製造（additive manufacturing）以及環繞式閘極結構電晶體（GAAFET）技術等；美國政府同時要求業者必須通報從事量子電腦技術開發的外籍員工資訊。
此波技術管制對象明顯就是大陸，美國近期對用於開發AI（人工智慧）的先進晶片，限制出口至大陸，而荷蘭與日本先前也曾與美國同步，限制部分晶片製造設備出口到大陸，以阻止大陸發展AI及尖端武器的進度。
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