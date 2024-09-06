工研院新科院士 黃仁勳：NVIDIA創造的一切都始於台灣

NVIDIA創辦人黃仁勳獲選為工研院第13屆院士，今天在授證典禮透過影片強調是台灣成就了今天的NVIDIA，下一波的AI和機器人技術浪潮，對台灣是千載難逢的機遇，台灣過去錯過了軟體時代，但仍是全球領先的製造中心，龐大的製造業具備策略優勢。

黃仁勳指出，NVIDIA創造的一切都始於台灣，和台灣有長久歷史和深厚友誼，他1995年第一次來台，拜訪張忠謀和台積電，這次旅程改變了NVIDIA的發展軌跡，與矽品、艾克爾國際科技的合作，建立了現代供應鏈的生態系統，和華碩、微星、技嘉和同德創造了今日蓬勃發展的現代PC遊戲市場；與廣達、鴻海、英業達和緯創合作，發展了AI超級電腦和現代化資料中心。

他說，如今也正與台灣產業合作，共同創造未來的機器人工廠，與台積電攜手透過堆疊晶片3D封裝，將重新定義晶片，台灣成就了今天的NVIDIA，且將共同推動打造未來的AI產業革命；AI正以前所未有的速度重塑產業和經濟，AI驅動的進步將成為每個科學領域和產業的核心，從醫療保健到製造業、運輸和物流。

黃仁勳說，電腦產業正發生兩大根本性變化，首先是加速運算，這是由NVIDIA首創的架構，當通用運算達到極限時，它可大大提升運算效能，透過加速運算可繼續利用半導體的進步，降低成本和能源消耗。

其次是生成性AI，正重新定義運算堆疊的每一層，從CPU轉向GPU，從手寫軟體轉向GPU訓練的軟體，開啟軟體功能的新前沿，從語言理解、自動駕駛、蛋白質設計、極端天氣預測到通用機器人技術；現在各公司都競相採用GPU加速運算，以現代化全球價值數兆美元的運算基礎設施，生成式AI正為運算開闢新市場，為全球價值100兆美元的產業實現自動化，晶片和電腦產業規模將達到目前的10倍以上。

AI的第一波浪潮包括邊界模型製造者、消費者AI網路服務，現在是企業AI的浪潮，AI代理就像是數位員工一樣，和員工一起工作，讓公司加速發展並提高生產，下一波浪潮將是機器人技術，能夠理解真實世界的AI。機器人技術對台灣是千載難逢的機遇。台灣過去錯過了軟體時代，因缺乏龐大的本地市場，要建立消費者和企業軟體產業是困難的。

黃仁勳強調，台灣是全球領先的製造中心之一，未來的工廠將由AI驅動，協調由機器人團隊來製造，從晶片和電腦到汽車各類產品；下一波AI浪潮，台灣龐大的製造業具有策略優勢，隨機器人技術發展，台灣可突破相對較小的人口限制，實現增長。