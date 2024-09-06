鴻海與德國采埃孚合資公司 2029年營收將成長一倍

鴻海（2317）合作夥伴全球汽車零部件供應商采埃孚富士康底盤模組有限公司（ZF Foxconn Chassis Modules, ZFFCN）宣布，預計到2029年，其年銷售額將成長一倍，從目前的40億歐元增至80億歐元。 在全球汽車市場呈現下滑態勢的大環境下，公司營運將呈現出截然不同的發展態勢，在產業外包趨勢下，中國大陸的工廠將獲得頂級汽車製造商的強勁訂單。 瀋陽鐵西新工廠計劃於2025年完工以滿足強勁的訂單需求。

與此同時，全球25個生產基地將共同慶祝，公司在底盤模組領域深耕30年的卓越成就。采埃孚富士康底盤模組有限公司是采埃孚集團和鴻海科技集團（富士康）各持50%股份成立的合資公司，前身是采埃孚相關業務部門，公司歷史可追溯至1994年8月，當時第一批車軸從美國鄧肯（Duncan）工廠發運交付BMW，並在此後30年裡與BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, and Jaguar Land Rover等，世界領先的汽車製造商建立長期合作關係。公司秉持著以客戶為中心的理念，在供應鏈管理和生產製造方面的專業技術贏得了客戶的高度讚賞。

采埃孚富士康底盤模組有限公司執行長Eike Dorff表示：「今天，我們有兩個值得慶祝的理由。首先，經過三十年來的時間，我們全球各地的團隊已充分證明，我們的底盤模組專業技術在市場上處於領先地位。多年的製造經驗、適應力、堅持客戶至上的理念和熱情是我們贏得客戶信賴的基石。在此，衷心感謝客戶、合作夥伴以及股東對我們的信任。其次，近期獲得的訂單，將為我們的中國業務帶來了長期成長動能，同時亦將吸引更多新客戶」。

采埃孚富士康底盤模組有限公司中國區副總許君博士補充道：「今年是公司在底盤模組領域深耕的第30週年，同時也是在中國成功開展底盤模組業務的第21個年頭。多年來，我們能夠在中國取得成功，離不開客戶對我們的高度認可以及團隊的辛勤耕耘。在此，衷心感謝所有支持我們的合作夥伴。我們的團隊也非常自豪和興奮，期待獲得更多項目，也期盼在中國的全新工廠早日投產」。

中國大陸業務增長前景：瀋陽鐵西新工廠和多款新車型平台將陸續投產。該公司位於瀋陽鐵西區的新工廠將於2025年完工，以滿足強勁的訂單需求。瀋陽和北京工廠服務兩家頂級汽車製造商，為11款不同車型配套生產車軸模組外，北京工廠將於2026年生產基於新平台的前後車軸組，瀋陽工廠全新的汽車平台也將於2028年開始量產。

憑藉卓越的品質管理系統、敏捷靈活的JIT(Just In Time)/JIS(Just In Sequence)管理流程和開放的技術理念，公司將大力拓展在地服務範疇，以吸引新客戶群體，尤其是中國大陸的新能源汽車客戶。采埃孚富士康底盤模組有限公司的股東鴻海富士康，將在亞太區提供更多市場機會及專業的技術支持。