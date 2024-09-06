成大傑出校友 宏碁董座陳俊聖入選「工研院院士」

工業技術研究院今天舉辦「第 13 屆工業研究院院士授證典禮」，副總統蕭美琴到場授證，今年共有 5 位為台灣經濟與健康福祉做出重大貢獻者獲證，其中一位為成功大學交通管理科學系73 級校友宏碁集團董事長暨執行長陳俊聖。陳俊聖致詞感謝工研院對他在資訊業的肯定，也謝謝宏碁施振榮先生邀他加入宏碁，更感謝宏碁施振榮、台積電前董事長張忠謀先生對產業的遠見、卓識與領導才能，不僅推動半導體產業蓬勃，也為科技產業領導人樹立榜樣。

陳俊聖曾獲成大2020年校友傑出成就獎，成大交管系畢業後赴美深造，回國後歷經 IBM、英特爾、台積電等企業歷練，於2014年接任宏碁全球總裁暨執行長。當時宏碁亟需尋找營運方向，陳俊聖切入分眾市場，在電競市場領域，以專利技術研發設計打響名號，讓宏碁站穩腳步。2017 年出任宏碁董事長暨執行長，引領宏碁轉型為生活風格品牌，期望帶動台灣產業質變。

2019 年，陳俊聖接受蔡英文總統聘請擔任「亞太經濟合作企業諮詢委員會」代表，在國際事務上為台灣發聲，分享台灣科技產業、資訊安全、公衛議題及其他多元化經濟體方面的卓越成績，提升台灣國際地位。陳俊聖為鼓勵年輕人勤學向上、提升國際觀，創辦基金會獎勵台灣學生赴美深造，也嘉惠多位成大學弟妹。

宏碁近年來投入自駕車領域，在得知母校電機系莊智清教授團隊致力於智慧駕駛技術創新研發應用，2021 年特別捐贈 3 輛自駕電動平台車，以強化成大無人載具虛實整合系統教學實力，以及相關人才之培育。