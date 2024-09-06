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工研院第13屆院士出爐 黃仁勳、蘇姿丰影像現身受證

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
NVIDIA創辦人及執行長黃仁勳獲選工研院院士，上午透過影像由副總統蕭美琴授證。記者胡蓬生／攝影
NVIDIA創辦人及執行長黃仁勳獲選工研院院士，上午透過影像由副總統蕭美琴授證。記者胡蓬生／攝影

工研院上午舉辦第13屆院士授證典禮，今年獲選院士包括NVIDIA創辦人黃仁勳、AMD董事長蘇姿丰、宏碁董事長陳俊聖、中美矽晶董事長徐秀蘭、台中榮總院長陳適安，由副總統蕭美琴授證；黃仁勳、蘇姿丰雖未到場，透過影片「現身」致詞及受證，黃仁勳強調是台灣成就了今天的NVIDIA，未來的機器人技術將是台灣千載難逢的機會。

工研院指出，5位新任院士都為台灣產業發展付出貢獻，黃仁勳驅動AI產業發展，在台設立亞洲首座AI研發中心，未來將從技術、人才到供應鏈，促使台灣AI晶片產業生態系更加完整。

蘇姿丰被譽為「半導體女王」成功將AMD轉型為高效能與自行調適運算的領導者，帶動台廠強化全球半導體產業體系的能量。

陳俊聖帶領宏碁推動轉型策略，提升品牌價值，更以「老虎隊 」策略強化集團實力，是台灣電子與資通訊產業跨領域發展的典範之一。

徐秀蘭以卓越的併購策略成功拓展全球布局，近年並轉向有機成長策略在全球擴產，透過在地化生產、多元化採購、自動化生產3大策略，達到分散風險並強化供應鏈的韌性。

陳適安在全世界發展心房顫動電燒術居領導地位，撰寫非靜脈心房顫動的鑑別診斷和治療方法，被全球醫界喻為「台北方法」，帶領台中榮總入選美國Newsweek雜誌「全球最佳智慧醫院」。

黃仁勳透過影片指出，1995年他第一次到台灣拜訪張忠謀和台積電，這次旅程改變了NVIDIA的發展軌跡，與矽品等廠家合作，建立了現代化供應鏈的生態系統，也與廣達、鴻海等廠創造了現代化的PC遊戲市場，如今他們正與台積電合作透過堆疊晶片3D封裝，重新為晶片定義，是台灣成就了今天的NVIDIA。

蕭美琴為新任院士授證，她表示很榮幸代表賴清德總統來授證，院士都是對產業發展做出傑出貢獻的業界泰斗，工研院長期作為孵化及技術轉移的中心，對台灣產業扮演關鍵角色，感謝工研院的努力及成就，讓世界看到台灣、尊敬台灣、需要台灣，也少不了台灣。在複雜的全球政經環境及區域情勢發展及AI科技趨勢下，台灣正站在歷史轉折點，她相信工研院的科技及大家努力，會讓世界看到最有實力的台灣。

工研院上午舉辦第13屆院士授證典禮，左起為工研院長劉文雄、新科院士徐秀蘭、經濟部長郭智輝、副總統蕭美琴、工研院董事長吳政忠、宏碁集團創辦人及院士施振榮、新科院士陳俊聖、陳適安。記者胡蓬生／攝影
工研院上午舉辦第13屆院士授證典禮，左起為工研院長劉文雄、新科院士徐秀蘭、經濟部長郭智輝、副總統蕭美琴、工研院董事長吳政忠、宏碁集團創辦人及院士施振榮、新科院士陳俊聖、陳適安。記者胡蓬生／攝影
工研院上午舉辦第13屆院士授證典禮，左起為工研院長劉文雄、新科院士徐秀蘭、經濟部長郭智輝、副總統蕭美琴、工研院董事長吳政忠、宏碁集團創辦人及院士施振榮、新科院士陳俊聖、陳適安。記者胡蓬生／攝影
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AMD董事長及執行長蘇姿丰獲選工研院院士，上午也透過影像科技由副總統蕭美琴授證。記者胡蓬生／攝影
AMD董事長及執行長蘇姿丰獲選工研院院士，上午也透過影像科技由副總統蕭美琴授證。記者胡蓬生／攝影

工研院 蕭美琴 蘇姿丰 院士 陳俊聖 黃仁勳

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