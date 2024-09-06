工研院頒新科院士 黃仁勳、蘇姿丰、陳俊聖、徐秀蘭、陳適安出任
工研院6日舉辦「第十三屆工研院院士授證典禮」，並展出「智匯永續 共創未來」主題特展。今年新出爐的新科院士共有五位，包括輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖、中美矽晶及環球晶董事長暨執行長徐秀蘭、臺中榮民總醫院院長陳適安。
副總統蕭美琴親自為新任院士授證並表示，很榮幸代表賴清德總統來授證工研院今頒新科院士，她也強調，工研院長期作為孵化及技術轉移的中心，對臺灣產業扮演關鍵角色。謝謝工研院的努力及成就，讓世界看到臺灣、尊敬臺灣、需要臺灣，少不了臺灣。在複雜的全球政經環境及區域情勢發展、以及AI科技趨勢下，臺灣正站在歷史轉折點，她相信工研院科技及人民的努力，會讓世界看到最有實力的臺灣。
蕭美琴肯定工研院五位新任院士為臺灣產業的發展付出貢獻，工研院五位新任院士中，黃仁勳院士驅動AI人工智慧領域的產業發展，NVIDIA在臺設立亞洲首座AI 研發中心，未來將從技術、人才到供應鏈，促進臺灣AI 晶片產業生態系更加完整。蘇姿丰院士被譽為「半導體女王」，成功將AMD轉型為高效能與自行調適運算的領導者，並帶動臺廠強化全球半導體產業體系能量。
陳俊聖院士帶領宏碁推動轉型策略提升品牌價值，更以老虎隊策略強化集團實力，是臺灣電子與資通訊產業跨領域發展的典範之一。徐秀蘭院士以卓越併購策略成功拓展全球布局，近年並轉向有機成長策略，在全球擴產，透過在地化生產、多元化採購、自動化生產三大策略，達到分散風險並強化供應鏈韌性。
陳適安院士在全世界發展心房顫動電燒術中居領導地位，其撰寫非肺靜脈心房顫動的鑑別診斷及治療方法，更被全球醫界喻為「臺北方法」，帶領臺中榮總入選美國《Newsweek》雜誌「全球最佳智慧醫院」。
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