看半導體產業人才挑戰 力旺董座徐清祥：英文須提升

IP廠力旺（3529）力旺董事長徐清祥6日出席國際半導體展的半導體研發大師論壇，分享對未來半導體產業人才發展和挑戰的看法，他直言，台灣的半導體人才訓練技術絕對沒問題，但需要提升的就是能用不同的語言和客戶進行交流，特別是英文。

徐清祥表示，以力旺來說，自2000年成立時從8名員工開始，經過24年，現在也只有350人，不過在客戶開始增多的狀況下，公司開始規畫在不同國家設立分公司。

徐清祥還說明，力旺是做IP（矽智財），也就是說在設計一個晶片中，裡面會有CPU、GPU、暫存記憶體以及永久記憶體，公司就是做永久記憶體的IP，在具備上千個客戶的狀態下，公司國際化是很正常的現象。

徐清祥進一步說，他觀察到台灣半導體人才有個問題，就是通常研發工程師在面對英語系國家進行報告或是交流時，通常會表現得很弱勢，無法完善表達出自己的想法，所以造成滿大的障礙，他認為若工程師英文都很好，公司的生意應該會更好。

徐清祥點出，當公司從永久記憶體IP走到晶片安全IP，需要向客戶表達更多的內容，可是若英文不好、解釋不清楚，客戶就會覺得不安全，他認為產業要培養國際性半導體的人才，也就是在技術之外，運用英文進行報告和溝通的部分，都還需要加強。