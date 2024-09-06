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美國對中國加強先進技術出口管制 台灣跟進？經長表態

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美加強對中管制先進技術，經濟部長郭智輝表態跟進。圖／聯合報系資料照片
美加強對中管制先進技術，經濟部長郭智輝表態跟進。圖／聯合報系資料照片

外媒報導，美國將針對中國等競爭對手，加強高科技關鍵技術的出口管制，例如半導體製造設備及量子電腦等，日本與荷蘭將跟進美國作法。經濟部長郭智輝6日表示，「我想我們會跟進」。

郭智輝6日出席「第13屆工研院院士授證典禮」，會後受訪時被問到，美國加強對中國先進技術出口管制，包括半導體及量子電腦等領域，且已有荷蘭及日本跟進，台灣是否會跟進？郭智輝說，尊重世界規範，台灣無法獨立於友好國家的規範之外，因此我們會跟進。

美國商務部正在對特定類型產品實施全球出口管制，5日聲明表示，隨著軍事應用的關鍵技術推陳出新，越來越需要監管它們的動向，以確保這些品項不會被用於違反美國國家安全或外交政策的目的。

技術管制對象明顯就是中國，美國近期對用於開發AI（人工智慧）的先進晶片，限制出口至中國，而荷蘭與日本先前也曾與美國同步，限制部分晶片製造設備出口到中國，以阻止中國發展AI及尖端武器的進度。

美國商務部 荷蘭

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