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聯發科資深副總陸國宏出席半導體展 直言能源是未來挑戰
IC設計大廠聯發科（2454）資深副總陸國宏6日出席國際半導體展的半導體研發大師論壇，分享對未來半導體產業人才發展和挑戰的看法，他認為在近幾年AI（人工智慧）的發展下，所產生的最大挑戰就是對能源無限的需求。
陸國宏表示，AI在產業技術市場以及需求的帶動下，對於能源幾乎是無限的需求，可是能源是有限的，所以未來很可能發生能源不夠的狀況，像是最近許多資料中心要到台灣設據點，首先就面對電力的問題。
陸國宏進一步說，AI對於算力和連接造成對能源的需求，幾乎呈現需索無度的狀態，其中還有記憶體，這些議題大大左右現在產業所定義的發展上面的挑戰以及瓶頸，至於為何跟人才有關？他說明，因為在上述的前提下，產業需要很好的人才去解決能源相關的問題。
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