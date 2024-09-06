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尖點營收／8月3.2億元 年增33.8%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

尖點（8021）6日公布自行結算民國113年8月份合併營收新台幣320,210,000元，較上月增加0.2%，較112年同期增加33.8%。

尖點今年前八月合併營收為新台幣2,266,273,000元，較去年增加33.7%。

尖點先前說明，預期第3季營運將較第2季出現兩位數成長；受惠於營收規模的增加，本業獲利將可持續提升，但實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。

尖點 新台幣 營收

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