崇友營收／8月4.1億元 928檔期有望推升新梯業務

崇友實業（4506）6日公布，8月營收4.14億元，月增2.71％、年減5.95％；累計今年前8月營收32.99億元，年減5.17％。

崇友指出，8月營收除持續受惠近年台灣房市自住剛性需求持續保持熱絡，帶動一般集合/個人住宅訂單認列表現持續保持一定水準，加上旗下桃園市皇普園首之道、屏東縣王船文化館工程等大型新梯訂單、以及台中市集合住宅等汰舊換新大型訂單完工認列貢獻，此外，隨著政府、民眾搭乘電梯安全意識越趨重視，挹注維修保養業務動能穩定成長，皆持續堆疊集團整體營運表現。

根據全台六都會區公布，8月建物買賣移轉棟數六都交易量合計為24,527棟，較去年同期成長21.4%，創近14年同期新高紀錄，累計2024年前8月六都整體交易量合計為187,582棟，年增27.5%，改寫近11年同期新高，有望持續推動建商良好建案完工進度。

崇友指出，憑藉旗下員工超過六成持有升降機裝修技術士專業證照，使施工團隊更具備施工彈性、高可靠度等要求，有效滿足客戶訂單需求，提升崇友整體新梯接案優勢、維保專業服務之肯定。

展望2024年第3季，崇友指出，維持審慎樂觀看法。隨著即將迎來928房市檔期，有機會推升建商推案力道及推案規模，有助於創造新梯業務良好接單環境，同時崇友仍持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務的動能，且汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，皆有助於帶動集團目前整體在手訂單量能充足，進一步推升在手訂單金額創歷年新高水準，後續隨著在手訂單陸續完工認列，助力創造未來整體營運穩定成長動能。