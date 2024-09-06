副總統：工研院院士奠定科技基礎 讓世界看見台灣

副總統蕭美琴今天出席工研院院士授證典禮，她在致詞時有感而發脫稿表示，感謝工研院院士和參與研發的科學家，為台灣的未來科技發展奠定重要的基礎，並讓世界看到最有實力的台灣。

蕭副總統表示，在授證典禮前見證了工研院近期研發及開發的重點，事實上，她自擔任副總統以來，有機會受邀見證百工百業、各個產業的成就和發展，都令她非常感動。

副總統說明，在美國期間，有機會與工研院3位院士環球晶董事長徐秀蘭、宏碁董事長陳俊聖及台中榮民總醫院院長陳適安見面，見證了環球晶全球布局擴大在美國投資的關鍵時刻。

陳俊聖在亞太經濟合作會議（APEC）的國際科技及AI發展趨勢討論中，扮演一個關鍵領導者角色。陳適安帶領的台中榮總團隊，則有令華府各界驚豔的AI科技智慧化貢獻。

蕭副總統指出，工研院長期以來是孵化以及技術轉移的台灣科技重心，對台灣整體的產業扮演一個非常關鍵的角色。

副總統謝謝工研院的院士們及參與研發的科學家，因為他們的努力和成就，讓世界看到台灣、尊敬台灣，也讓世界需要台灣、少不了台灣。

副總統提到，當前全球政經環境及區域情勢發展非常複雜，還有在全球的AI革命趨勢中，台灣正站在一個重要的歷史轉折點。在過去的基礎，以及台灣人民共同創新、努力認真態度、跨業合作，更有信心面對非常複雜的國際競爭。