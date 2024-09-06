快訊

剩柯文哲還在猶豫！京華城案「第4名」羈押被告 應曉薇今抗告

果粉開心！iPhone 16 Pro系列鏡頭升級 滅絕iPhone 15 Pro拍照「一大痛點」

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

騰輝營收／8月3.2億元 歐洲暑休出貨遞延

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）6日公告2024年度8月份營收3.2億元，月減9.5%，公司說明，截至8月累計營收28.6億元，年減12.2%。主要受歐洲暑休近一個月、工作日減少影響，整體出貨量略有下降，使得業績受到影響，加上總體經濟不穩定影響，短期內車用市場及消費性電子市場仍顯疲弱，然散熱材料產品本月接單數量仍有雙位數的月增長。

展望未來，騰輝提到，多角化產品發展逐漸奏效，在被動元件樹脂覆膜，電機轉子替代及開發特殊黏合片在複合材料應用上，有客戶開發成功注入營收，隨著應用量增加，此類高毛利的產品對未來貢獻更加顯著。

騰輝也說明，新市場開發例如越南、泰國等地，也設有獨立團隊拓展業務，目前已有軍工、散熱材料與PCB客戶測試中，以及車燈等散熱應用隨著客戶南向發展。

除以上進展外，騰輝強調，依舊在散熱金屬基板上持續努力，維持市場領先地位，隨著LED車燈應用滲透率提高，在電控類相關的散熱應用，也獲得如堆高機、功率半導體、激光雷達散熱、電動摩托車OBC、抬頭顯示器、超快充電樁、儲能與軍工等等應用認可。非傳統電路板應用，薄膜及超薄技術突破已取得被動元件薄型化電容電阻等應用，各式高頻薄膜嵌埋式產品開始導入應用，預計也將於年底前取得訂單。

營收 被動元件

延伸閱讀

政院聚焦五大信賴產業 打造科技創新與韌性

政院推「五大信賴產業」 喊半導體業增25萬個高薪工作

政院推動5大信賴產業 力拚自主研發6G基地台

軍工業 大發「地緣政治」財

相關新聞

AI 高階晶片熱 ASML High NA EUV 拚降每片晶圓生產用電

AI 驅動半導體需求，全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 ASML 6 日於 SEMICON Taiwan 分享新一代高數...

台積電促台日半導體升溫 經部以大帶小助供應鏈布局

台積電赴日設廠效應帶動，台日半導體供應鏈關係持續深化。經濟部表示，台日貿易額去年達757億美元，其中半導體占比達4成，隨...

工研院第13屆院士出爐 黃仁勳、蘇姿丰影像現身受證

工研院上午舉辦第13屆院士授證典禮，今年獲選院士包括NVIDIA創辦人黃仁勳、AMD董事長蘇姿丰、宏碁董事長陳俊聖、中美...

黃仁勳：機器人技術是台灣機遇 龐大製造業是優勢

工研院授予輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳工研院院士，黃仁勳透過預錄影片發表感言，他說輝達創造的一切皆始於台灣，機器人技...

副總統：工研院院士奠定科技基礎 讓世界看見台灣

副總統蕭美琴今天出席工研院院士授證典禮，她在致詞時有感而發脫稿表示，感謝工研院院士和參與研發的科學家，為台灣的未來科技發...

美國對中國加強先進技術出口管制 台灣跟進？經長表態

外媒報導，美國將針對中國等競爭對手，加強高科技關鍵技術的出口管制，例如半導體製造設備及量子電腦等，日本與荷蘭將跟進美國作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。