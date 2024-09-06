騰輝營收／8月3.2億元 歐洲暑休出貨遞延
銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）6日公告2024年度8月份營收3.2億元，月減9.5%，公司說明，截至8月累計營收28.6億元，年減12.2%。主要受歐洲暑休近一個月、工作日減少影響，整體出貨量略有下降，使得業績受到影響，加上總體經濟不穩定影響，短期內車用市場及消費性電子市場仍顯疲弱，然散熱材料產品本月接單數量仍有雙位數的月增長。
展望未來，騰輝提到，多角化產品發展逐漸奏效，在被動元件樹脂覆膜，電機轉子替代及開發特殊黏合片在複合材料應用上，有客戶開發成功注入營收，隨著應用量增加，此類高毛利的產品對未來貢獻更加顯著。
騰輝也說明，新市場開發例如越南、泰國等地，也設有獨立團隊拓展業務，目前已有軍工、散熱材料與PCB客戶測試中，以及車燈等散熱應用隨著客戶南向發展。
除以上進展外，騰輝強調，依舊在散熱金屬基板上持續努力，維持市場領先地位，隨著LED車燈應用滲透率提高，在電控類相關的散熱應用，也獲得如堆高機、功率半導體、激光雷達散熱、電動摩托車OBC、抬頭顯示器、超快充電樁、儲能與軍工等等應用認可。非傳統電路板應用，薄膜及超薄技術突破已取得被動元件薄型化電容電阻等應用，各式高頻薄膜嵌埋式產品開始導入應用，預計也將於年底前取得訂單。
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