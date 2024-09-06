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TrendForce：iPhone 16採 A18處理器 定價持平 iPhone 15

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
iPhone 16系列規格預測。TrendForce／提供
iPhone 16系列規格預測。TrendForce／提供

根據TrendForce最新調查，Apple即將發表的iPhone 16系列新機將分別採用全新A18和A18 Pro處理器，並為了支援Apple Intelligence，將DRAM全面升級。市場對Apple Intelligence的期待在WWDC24後發酵，加上2023年基期較低，預估Apple四款新機在2024年下半年的生產出貨總量將落在8,670萬支，年增近8%。

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以2024年的生產總數來看，目前排名第一的Samsung與位居第二的Apple相當接近，不排除年底結算時，Apple有機會超越Samsung，首度成為全年智慧型手機生產量市占的第一名。

四款iPhone 16系列皆採用TSMC 3奈米製程的新款A18及A18 Pro處理器，摒棄以往沿用上一代處理器的慣例，此應與處理器成本考量有關。TrendForce指出，iPhone 16 Pro系列的二支手機面板尺寸都較前一代略為加大，至於先前傳聞iPhone 16、16 Plus的影格速率(frame rate)將提升至90Hz，但最終仍維持60Hz。此外，iPhone 16、16 Plus的DRAM容量也有進行升級，意即四款新機的容量皆滿足LPDDR5X 8GB，用以支援Apple Intelligence。

Apple Intelligence是今年iPhone 16系列的一大亮點，雖然其端側搭載的大型語言模型(LLM)參數不及Android手機，但Apple憑藉其封閉系統及自研處理器優勢，還有對APP開發的高掌握度，預期將能實現更出色的系統整合。同時Apple也致力提升Siri準確性，並與ChatGPT合作，用以提高AI效能。

TrendForce表示，Apple Intelligence將逐步開放更多功能、支援更多國語言。然而，目前Apple Intelligence在中國大陸的運作方式尚不明朗，加上市場未出現顯著的AI核心應用，以上因素可能對今年iPhone 16系列的銷售造成潛在負面影響。

從新機造價成本來看，受記憶體價格在過去一年有顯著拉升的影響，總成本略有增加。然而，考量智慧型手機產業正面臨景氣下滑，預期Apple仍將維持謹慎的定價策略。

TrendForce表示，今年推出的四款新機的美元定價仍有望與iPhone 15系列持平，或因成本增加而略有上調，以期推動新機銷售的同時保持利潤。其中iPhone 16 Pro因搭載潛望式鏡頭，其定價可望依循去年Pro Max的策略，將基礎容量改從256GB起跳，藉由增加容量來淡化售價調漲的印象。

TrendForce指出，即使價格維持相同水準，由於消費者的使用習慣，諸如拍攝與儲存大量高畫質的照片和影片、下載音樂和大型遊戲，以及頻繁下載和安裝應用程式等都將持續推升平均容量的需求，而以Apple對容量升級的加價策略，對應NAND Flash的購入成本來看，Apple或能從中獲取更大利益。

Apple iPhone 智慧型手機

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