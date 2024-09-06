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統一亞洲半導體ETN指數調整 封測二哥加入半導體全線戰力加倍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

有「亞洲版費城半導體」之稱的統一亞洲半導體ETN（020025）指數成分股調整於9月6日盤後生效，新增封測廠京元電（2449）及代工廠世界先進（5347），刪除成分股則有力積電（6770）及大聯大（3702）；統一證券金融商品部表示，全球高階記憶體、晶圓製造以及封測前兩名都包含在統一亞洲半導體ETN（020025）中，是相當具有競爭力的AI投資標的。

統一亞洲半導體ETN選股邏輯突顯亞洲各國在半導體價值供應鏈中的專精領域及特色實力；統一證券提到，AI發展已經沒有單獨的企業或國家可以獨霸，因此跨領域合作更為重要，據統計，AI高階記憶體HBM出貨的潛在市場總值在2027年預估將達8,000億美元，是投資AI趨勢不可或缺的板塊，且SK海力士亦與台積電（2330）攜手生產HBM4，因此投資人不妨用統一亞洲半導體ETN(020025)補足AI投資最強大的一塊拼圖。

統一亞洲半導體ETN（020025）前十大成份股占比達90%；台股占比約38%，包含台積電、聯發科（2454）、聯電（2303）以及日月光（3711）等，韓股占比32%，包含記憶體雙雄三星電子(005930.KRX)以及SK海力士(000660.KRX)，日股占比24%，包含東京威力(8035.JP)、愛德萬測試(6857.JP)等。

國際半導體產業協會（SEMI）預估，今年全球半導體營收可望成長20%，人工智慧（AI）晶片及記憶體是主要成長動能。

AI 半導體

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