黃仁勳：機器人技術是台灣機遇 龐大製造業是優勢

工研院授予輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳工研院院士，黃仁勳透過預錄影片發表感言，他說輝達創造的一切皆始於台灣，機器人技術對台灣是千載難逢的機遇，台灣龐大的製造業是一個策略優勢。

黃仁勳表示，非常珍視被授予工研院院士，台灣是輝達珍視的合作夥伴的家園，輝達創造的一切皆始於台灣，輝達與台灣有著長久的歷史和深厚的友誼。

黃仁勳說，他是在1995年第一次到台灣，拜訪台積電和台積電創辦人張忠謀，改變了輝達的發展軌跡；與矽品、艾克爾合作，建立了現代供應鏈生態系統。

他指出，與輝達首批顯示卡合作的夥伴華碩、微星、技嘉，創造了今日蓬勃發展的現代個人電腦遊戲市場。輝達與廣達、鴻海、英業達和緯創合作，發明了AI超級電腦和現代資料中心。

如今，輝達正與台灣產業合作，共同創造未來的機器人工廠；與台積電攜手，正在透過堆疊晶片和3D封裝，重新定義晶片的意義。

黃仁勳表示，台灣成就了今天的輝達，並正在共同推動打造未來的AI產業革命。此刻，在台灣的晶片和電子產業合作夥伴正在忙於趕上Hopper的強勁需求，同時夜以繼日地提升Blackwell AI超級電腦的產量。Hopper和Blackwell是AI產業革命的引擎，由從工研院發源出的產業在台灣製造。

黃仁勳說，AI正以前所未有的速度和規模重塑產業和經濟。AI驅動的進步將成為每個科學領域，和每個產業的核心，從醫療保健到製造業，再到運輸和物流。

他表示，電腦產業正在發生兩大根本性變化，首先是加速運算，這是由輝達首創的架構，當通用運算達到極限時，它大大提升了運算效能。透過加速運算，可以繼續利用半導體的進步，降低成本和能源消耗。

其次是生成式AI，黃仁勳表示，生成式AI正在重新定義運算堆疊的每一層，從中央處理器（CPU）轉向繪圖處理器（GPU），從手寫軟體轉向由GPU訓練的軟體，並開啟了軟體功能的新前沿，從語言理解、自動駕駛、蛋白質設計、極端天氣預測到通用機器人技術。

黃仁勳說，生成式AI正在為運算開闢新市場，並為全球價值100兆美元的產業實現自動化。晶片和電腦產業的規模將達到目前的10倍以上，AI第一波浪潮包括邊界模型製造者、消費者AI網路服務和消費者網路服務。

他指出，現在是企業AI的浪潮，AI代理就像數位員工一樣，與員工一起工作，讓公司加速發展並提高生產力。下一波浪潮是機器人技術，能夠理解真實世界的AI，機器人技術對台灣來說是千載難逢的機遇。

黃仁勳說，台灣錯過了軟體時代，由於缺乏龐大的本地市場，建立消費者和企業軟體產業是困難的，但台灣是全球領先的製造中心之一，未來的工廠將由AI驅動，協調機器人團隊製造從晶片和電腦到汽車等各類產品。

黃仁勳表示，在AI的下一波浪潮中，台灣龐大的製造業是一個策略優勢，隨著機器人技術發展，台灣可以突破人口限制，實現增長，正如工研院在台灣的晶片和電腦製造業中扮演了重要角色，工研院將再次在推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用。

他說，富有遠見的領導力和投資塑造了台灣的產業，推動台灣產業，影響力無遠弗屆。他期待共同打造一個充滿領導力、成長和共同繁榮的未來。