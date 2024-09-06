穩懋陳進財：全球化回不去 台日半導體互補天造地設

美國總統大選即將登場，穩懋董事長陳進財認為，不管誰當選，產業鏈走向反全球化的趨勢很難逆轉，已經回不去了；而台、日半導體供應鏈具高度互補性，是天造地設的組合。

陳進財今天出席SEMICON TAIWAN國際半導體展的台日半導體供應鏈交流研討會，以「地緣政治下台日半導體的機會」為題發表專題演說。他表示，這幾年確實感受到世界出現很大的變化。

自從2017年川普（Donald Trump）當選美國總統，美中從貿易戰打到科技戰，演變成世界領導地位的戰爭，原本的全球分工被打破，變成兩大陣營壁壘分明。

今年5月14日，美國拜登政府又宣布將對大陸製的電動車、鋰電池與礦物、太陽能板、半導體等7大關鍵產業產品提高或課徵關稅。他認為，不管今年底誰當選美國總統，這個趨勢是回不去了，保護主義盛行下，產業鏈走向反全球化，供應鏈也從長鏈變成短鏈。

陳進財認為，全球化確實是比較有效率的分工，但必須在公平貿易前題下，現在有人打破了平衡。而在二元體系的大環境下，也為台、日半導體產業帶來絕佳合作奏機。

他以「滿巧妙的分配」形容台、日半導體產業鏈的高度互補。陳進財分析，台灣半導體產業產值在全球居第2，占比18%，僅次於美國的39%，日本則以12%排名第4。更重要是，台灣的晶圓代工與封測排名全球第1，IC設計居全球第2；日本則在半導體材料方面擁有全球48%的超高市占率，半導體設備市占率也高達31%。

加上台日地理環境接近，以及歷史、文化上的淵源，使雙邊價值觀、生活習慣、工作態度都相當接近，是天造地設的組合。

陳進財分析，文化衝突是跨國合作的最大障礙，以台積電海外設廠為例，美國亞利桑那州廠起步最早，但由於文化差異等因素，至今仍未實現量產；反觀日本熊本廠進度超車，成為台積電首座海外量產的晶圓廠，可以看出台日合作默契。

由於兩大陣營壁壘，許多外商紛紛撤離大陸，未來台日聯手，除了結盟原本的美、歐體系，還可串連東南亞、印度等新興國家，形成新的半導體產業鏈，開創新商機。