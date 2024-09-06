攜手鴻海 夏普將在科技日展示「LDK+」電動車概念模型

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）6日表示，將在2024年夏普科技日「SHARP Tech-Day'24 Innovation Showcase」上展示其電動車（EV）概念模型「LDK+」。Innovation Showcase於9月17日在東京國際論壇（日本東京千代田區）舉行。這款概念模型是夏普與鴻海，基於EV開放平台2合作規劃和開發的，同時也得到了日本電動車新創公司Folofly Corporation的協助。

夏普表示，「LDK+」是一款將車內空間視為「延伸的客廳」並專注於車輛靜止時間的EV。利用我們專有的AI技術「CE-LLM」、AIoT技術、感應技術等，我們將提出一種將EV與「生活空間、人和能源」相結合的舒適且可持續的生活方式。

在這款概念模型中，後排座椅可以向後旋轉。當車門關閉時，兩側窗戶的液晶遮光板會關閉，營造出私人空間。基於AI從日常生活中的家電學習到的訊息，它會根據您的偏好自動調節空調和亮度，創造舒適的內部空間。車尾配備了65吋顯示器，它不僅可以用作沉浸式影院或兒童遊樂區，還可以用於需要獨自專注的遠端工作空間。大螢幕讓與家中的家人進行即時通訊，提供一個安全便利的空間，彷彿他們就在隔壁房間。

此外，EV配備了蓄電池和太陽能板，可以與家庭連接，AI將實現家庭和EV的最佳總能源管理。在發生災害導致停電的情況下，儲存在電池中的電力可以在家中使用。