化解「缺工」須切換視角！ 雲達楊麒令：職缺要夠吸引人

全球性缺工潮持續在台灣擴散，再加上「少子化」與「超高齡社會」的到來，也讓企業大廠在「選才、育才、留才」等面向上，徒增不小的考驗。面對企業大廠該如何克服「少子化」難題？代工大廠廣達（2382）執行副總經理兼雲達總經理楊麒令坦言，自己認為大家應該轉換問題的切入點，從「職缺本身是否吸引人」來看，而這才是問題的根本，從源頭著手才能有效解決「企業缺工」的問題。

楊麒令指出，要做什麼工作是一個「選擇性」的問題，而企業大廠必須要去思考，自己開出的職缺，或是企業本身是否有辦法吸引好的人才加入。他強調，今天無論有多少新鮮人加入求職市場，如果企業本身沒辦法吸引人才加入，那無論市場上有再多的人，都無法招募到好的人才、員工，其實這個問題已經比少子化還要更恐怖。

楊麒令表示，作為一家科技企業，該如何讓外界對自家企業保持著高度的興趣、這是一項非常重要、難以忽略的工作。他直言，缺工是一個問題，但企業在吸引人才的部分，也絕不能忘記要持續的將自身的實力、以及技術方面向上提升，惟有將企業本身推升到一個高度，才會真正有效地吸引市場上的人才加入。

事實上，近年全球市場受到 AI 與 ESG 永續發展會議浪潮影響，許多企業都面臨工作「模式」、「職務需求」的轉型，而許多企業也都藉此機會將永續措施完整建制，而對於人才永續，母集團廣達則也設有「ESG永續發展指導委員會」，並透過轄下五個次委員會，「公司治理與道德規範委員會」、「環境保護委員會」、「社會參與委員會」、「氣候變遷委會」、「綠色產品暨供應商永續管理委員會」完成人才永續布局。