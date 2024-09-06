銳澤攻半導體業新痛點 推粉塵氣固、溫室氣體捕捉設備

半導體產業製程裝配需求大，聖暉*集團（5536）子公司銳澤實業（7703）宣布推出自研新品：半導體粉塵氣固分離機，降低機台停工除塵損耗，而溫室氣體排放管制重要度升溫，也計畫利投入溫室氣體「氮氧化物（ NOx ）」捕捉，未來客戶氣體類新痛點成研發重點。

銳澤專注氣體系統及二次配工程，業績分別貢獻40～60%及40～50%，氣閥及氣瓶櫃等機台都是屬於氣體系統業務中，而為拓展新業務，銳澤在半導體展中發表粉塵氣固分離機，預計2025年商品化，公司預估業績貢獻是2026年產生，而機器人及 NOx 溫室氣體捕捉設備也都是未來新品。

氣體二次配市場目前有漢民、聚賢等業者，銳澤則在聖暉*集團具備打群架優勢。

資深經理吳坤益指出，半導體粉塵氣固分離機取代現有半導體前後段製程中無塵室配備以水洗粉塵的痛點，因為先進製程會產生更小微塵，水捕捉率在粉塵體積變小下，捕捉率將下降，又有耗能耗材問題，利用氣固分離可以提高50%捕捉，減少粉塵堆積回落導致設備需停工除塵的頻率，對半導體廠而言是關鍵痛點。

溫室氣體排放是造成地球升溫關鍵，化石燃料高溫燃燒時，排出氮氣會跟氧氣結合產生一氧化氮，這個氣體比二氧化碳分解時間慢，已是美國工廠管制的氣體，未來銳澤研發方向也會朝 NOx 氣體捕捉方向研發，「我們是後進者，所以會避開老牌業者已經有提供解決方案的領域，針對痛點推新解決方案。」銳澤說。

另外，銳澤拿台灣智能機器人科技開發的公安巡檢機器人，透過本身工廠數據訓練，取代人工巡檢痛點，改用機器人執行檢查，包括數據檢視及工人是否穿戴正確防護設備等等，目前一千多項公安檢查實項目前已經訓練 AI 能做10%左右，未來搭配足夠訓練量，在銳澤驗證精準度符合標準後，將推出服務市場。

除主系統及二次配業務外，「設備交售」第三營收來源預計在未來新品研發陸續上市，將對公司營運帶來貢獻，銳澤預計今年底上櫃，成聖暉*集團新上市櫃成員。