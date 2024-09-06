快訊

《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

陳珮琪、黃珊珊抵北所 給柯文哲送會客菜還帶「這兩本書」

投資逾23億！緯創、群聯攜手陽明交大台南沙崙建置2棟教研大樓

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
緯創資通與陽明交大產學合作於台南沙崙捐建「緯創樓」，圖為示意圖。圖／台南市經發局提供
緯創資通與陽明交大產學合作於台南沙崙捐建「緯創樓」，圖為示意圖。圖／台南市經發局提供

繼IC大廠聯詠科技擴大投資進駐南科、AMD於台南設立研發中心，全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片供應商群聯電子與電子五哥之一的緯創資通，攜手國立陽明交通大學產學合作，合計逾23億元的投資，在台南沙崙捐建2棟教研大樓，預計2027年中完工，不僅培育更多科技人才，也為台南AI產業發展帶來重要進程。

台南市長黃偉哲表示，兩件產學合作案已納入由他親自召開的投資會報列管，將從行政上要求各權管機關主動關懷、跟催、協助與強化橫向聯繫，未來不管建照、使照、用電、汙水納管、消防等投資事宜，市府皆會全力協助，以協助盡早落實投資，一同為南台灣高科技產業注入新動力，完整台南產業生態系。

經濟發展局長林榮川表示，群聯電子投資13.5億元捐建「群聯樓」，未來完工後將帶來NAND儲存AI應用開發提升附加價值、高階客製化SSD研發設計提高國際競爭力及市占率、區域化服務更多國際廠商促成國際合作等效益；緯創資通專注於研發資訊及通訊科技產品，此次投資9.54億元捐建「緯創樓」，技術領域涵蓋AI、車載、自動化i4.0等科技。

經發局指出，通過這次合作，群聯電子與緯創資通將共同促進AI技術和智慧製造的創新與應用。市府招商團隊將持續推動AI產業化、產業AI化，公私協力共創最大經濟效益，歡迎國內外優質企業投資台南。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

群聯電子與陽明交大產學合作在台南沙崙捐建「群聯樓」，圖為示意圖。圖／台南市經發局提供
群聯電子與陽明交大產學合作在台南沙崙捐建「群聯樓」，圖為示意圖。圖／台南市經發局提供

AI 群聯

延伸閱讀

快搶名額！南市推8條傳統市場小旅行 費用400元含美食

緯創攜手Zettabyte建台灣超大規模資料中心

AMD 落腳台南沙崙 緯創、緯穎憑這點成台鏈大贏家

鴻海、緯創 權證四檔有看頭

相關新聞

投資逾23億！緯創、群聯攜手陽明交大台南沙崙建置2棟教研大樓

繼IC大廠聯詠科技擴大投資進駐南科、AMD於台南設立研發中心，全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片供應商群聯電子與電子五哥之...

宏達電18日晚間將發表 虛擬實境 HTC VIVE 新品

宏達電（2498）6日在其全球 HTC VIVE 虛擬實境 Facebook 粉絲團上公布「SEE THE WONDER...

仁寶美墨廠強攻 PCBA 籲「迴流」生產、避免斷鏈

代工大廠仁寶（2324）6日指出，隨著10月1日至7日中國國慶長假的臨近，許多企業恐面臨生產延誤和供應鏈中斷的情況，而為...

台灣第一家創投公司 施振榮與宏大創投40年之路

宏碁集團創辦人施振榮27日在子弟兵緯創董事長林憲銘、佳世達集團掌門人陳其宏以及宏碁董事長陳俊聖祝福下，獲頒「創投之星」終身成就獎，由他一手創立的宏碁....

臻鼎8月營收創同期新高 法人估今年 EPS 8.8元

臻鼎-KY（4958）8月營收月增32%、年增29%，創下歷年同期新高，分析師表示，主要是時值美系手機大客戶出貨旺季，亦...

華通8月營收雙增 法人看好今、明年獲利成長

華通（2313）8月營收70億元，月增4.2%、年增8.4%，主要是美系大客戶新機主板開始量產，符合市場預期。法人機構表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。