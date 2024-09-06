投資逾23億！緯創、群聯攜手陽明交大台南沙崙建置2棟教研大樓
繼IC大廠聯詠科技擴大投資進駐南科、AMD於台南設立研發中心，全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片供應商群聯電子與電子五哥之一的緯創資通，攜手國立陽明交通大學產學合作，合計逾23億元的投資，在台南沙崙捐建2棟教研大樓，預計2027年中完工，不僅培育更多科技人才，也為台南AI產業發展帶來重要進程。
台南市長黃偉哲表示，兩件產學合作案已納入由他親自召開的投資會報列管，將從行政上要求各權管機關主動關懷、跟催、協助與強化橫向聯繫，未來不管建照、使照、用電、汙水納管、消防等投資事宜，市府皆會全力協助，以協助盡早落實投資，一同為南台灣高科技產業注入新動力，完整台南產業生態系。
經濟發展局長林榮川表示，群聯電子投資13.5億元捐建「群聯樓」，未來完工後將帶來NAND儲存AI應用開發提升附加價值、高階客製化SSD研發設計提高國際競爭力及市占率、區域化服務更多國際廠商促成國際合作等效益；緯創資通專注於研發資訊及通訊科技產品，此次投資9.54億元捐建「緯創樓」，技術領域涵蓋AI、車載、自動化i4.0等科技。
經發局指出，通過這次合作，群聯電子與緯創資通將共同促進AI技術和智慧製造的創新與應用。市府招商團隊將持續推動AI產業化、產業AI化，公私協力共創最大經濟效益，歡迎國內外優質企業投資台南。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言