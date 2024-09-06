投資逾23億！緯創、群聯攜手陽明交大台南沙崙建置2棟教研大樓

繼IC大廠聯詠科技擴大投資進駐南科、AMD於台南設立研發中心，全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片供應商群聯電子與電子五哥之一的緯創資通，攜手國立陽明交通大學產學合作，合計逾23億元的投資，在台南沙崙捐建2棟教研大樓，預計2027年中完工，不僅培育更多科技人才，也為台南AI產業發展帶來重要進程。

台南市長黃偉哲表示，兩件產學合作案已納入由他親自召開的投資會報列管，將從行政上要求各權管機關主動關懷、跟催、協助與強化橫向聯繫，未來不管建照、使照、用電、汙水納管、消防等投資事宜，市府皆會全力協助，以協助盡早落實投資，一同為南台灣高科技產業注入新動力，完整台南產業生態系。

經濟發展局長林榮川表示，群聯電子投資13.5億元捐建「群聯樓」，未來完工後將帶來NAND儲存AI應用開發提升附加價值、高階客製化SSD研發設計提高國際競爭力及市占率、區域化服務更多國際廠商促成國際合作等效益；緯創資通專注於研發資訊及通訊科技產品，此次投資9.54億元捐建「緯創樓」，技術領域涵蓋AI、車載、自動化i4.0等科技。