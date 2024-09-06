黑神話悟空送件審核 數發部：業者有上傳部分文件

中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）打造的遊戲「黑神話：悟空」全球熱銷，不過還沒在台灣上市，引發外界關注。數發部數產署今天表示，業者目前己開始上傳部分文件。

根據數位娛樂軟體分級查詢網顯示，「黑神話：悟空」在台灣由泰坦育樂公司代理，已經提交3個版本進行審核，分別為PC電腦、PS5及PSN版本，級別為「輔15」等級，網站顯示「審核中」，仍不得上市及從事廣告行銷等業務活動。

數發部數產署今天僅表示，先前完全沒收到遞件申請，目前業者已開始上傳部分文件。

依規定，「黑神話：悟空」是由中國遊戲開發商遊戲科學所開發的遊戲，依兩岸人民關係條例及遊戲軟體分級管理辦法，要求應授權台灣代理商在台營運；台灣代理商須於上市前，要繳交代理合約、代理營運聲明書、公司資訊說明與伺服器流向檢測報告。

數產署官員先前說明，過去中國遊戲案件都是依照這套流程走，數發部累計審查通過242款中國遊戲，沒有故意卡關。