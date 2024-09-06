宏達電18日晚間將發表 虛擬實境 HTC VIVE 新品

宏達電（2498）6日在其全球 HTC VIVE 虛擬實境 Facebook 粉絲團上公布「SEE THE WONDER」新品預告，將在18日晚間公布相關訊息。

宏達電表示，宏達電虛擬實境品牌HTC VIVE致力以創新技術改變世界，持續驅動人們探索宇宙的無盡可能性。從為科學家找到控制和診治疾病的解方、引領學生深入探索世界、到為藝術家打造創作工具等，HTC VIVE不斷創造新的可能性。透過沉浸式技術，將願景轉化為現實，延續了人們之間的互動，以及與環境和文化間的連結，也為人類社會帶來新的力量。

除了18日將發表新品，19日還將舉行一場「2024 XR & AI Innovation Day」將與XR相關領域開發者一同探索多元娛樂、表演體驗新浪潮。