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宏達電18日晚間將發表 虛擬實境 HTC VIVE 新品

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
宏達電宣布虛擬實境品牌HTC VIVE 18日將發表新品。圖為今年6月推出的「VIVE XR Elite豪華升級版」。（圖／宏達電提供）
宏達電宣布虛擬實境品牌HTC VIVE 18日將發表新品。圖為今年6月推出的「VIVE XR Elite豪華升級版」。（圖／宏達電提供）

宏達電（2498）6日在其全球 HTC VIVE 虛擬實境 Facebook 粉絲團上公布「SEE THE WONDER」新品預告，將在18日晚間公布相關訊息。

宏達電表示，宏達電虛擬實境品牌HTC VIVE致力以創新技術改變世界，持續驅動人們探索宇宙的無盡可能性。從為科學家找到控制和診治疾病的解方、引領學生深入探索世界、到為藝術家打造創作工具等，HTC VIVE不斷創造新的可能性。透過沉浸式技術，將願景轉化為現實，延續了人們之間的互動，以及與環境和文化間的連結，也為人類社會帶來新的力量。

除了18日將發表新品，19日還將舉行一場「2024 XR & AI Innovation Day」將與XR相關領域開發者一同探索多元娛樂、表演體驗新浪潮。

HTC 宏達電

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