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工研院新科院士5人 黃仁勳、蘇姿丰入列

中央社／ 新竹6日電
Nvidia執行長黃仁勳。美聯社
Nvidia執行長黃仁勳。美聯社

工研院新科院士出爐，共有5人，其中包含AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳及超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰。

工研院表示，黃仁勳驅動人工智慧產業發展，輝達在台灣設立亞洲首座AI研發中心，未來將從技術、人才到供應鏈，促進台灣AI晶片產業生態系更加完整。

工研院指出，蘇姿丰成功帶領超微轉型為高效能與自行調適運算的領導者，並帶動台灣廠商強化全球半導體產業體系能量。

工研院新科院士還有環球晶董事長徐秀蘭、宏碁董事長陳俊聖及台中榮民總醫院院長陳適安。

AI 工研院 董事長

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