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華通8月營收雙增 法人看好今、明年獲利成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
華通台灣總部廠區。記者尹慧中／攝影
華通台灣總部廠區。記者尹慧中／攝影

華通（2313）8月營收70億元，月增4.2%、年增8.4%，主要是美系大客戶新機主板開始量產，符合市場預期。法人機構表示，第3季為美系大客戶產品出貨旺季，華通各大產品線稼動率將逐步滿載，但LEO客戶地面板改版，依據7月、8月營收數據，小幅下調第3季營收預期，預估單季營收210億元，季增24.5%、年增7.3%，毛利率18.4%，稅後純益19.4億元，季增68.6%、年增15.6%，每股獲利（EPS）1.6元。

展望2024年，在大客戶新機尚未正式開賣前，暫先維持Mobile Phone、PC、FR+FPC、SMT相關營收年增1~7%不等的看法，低軌衛星營收公司則給出可望微幅超越原先130~140 億元指引，因此，預估全年營收758.5億元，年增13.1%，毛利率16.8%，稅後純益61.8 億元，年增48.2%，EPS為5.2元。

2025年方面，受惠消費者汰換美系大客戶AI產品速度加快，以及低軌衛星將有新產能加入，預估全年營收848.9億元，年增11. 9%，毛利率18.41%，稅後純益82.7億元，年增33.8%，EPS進一步成長至6.9元。

毛利率 營收

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