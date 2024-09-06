辛耘：AI榮景才剛開始

台積電先進封裝設備協力廠商辛耘（3583）執行長許明棋接受彭博電視訪問時表示，AI晶片需求未來幾年應會持續帶動半導體業成長，外界憂心投資人誤判AI支出速度和廣度，實屬過慮。

許明棋表示，全球晶片市場過去20年每年成長約8%，但AI用半導體未來成長速度應該會高得多，「AI產業榮景才剛剛開始，對於最重要的公司而言，我們賣給他們的設備可能一年內增加兩到三倍」。辛耘製造用於台積電獨家封裝技術CoWoS的設備。

輝達（NVIDIA）的本季業績展望未達投資人的最樂觀預期後，已有分析師警告，AI改寫全球經濟的願景至今尚未得到證實。輝達3日股價暴跌9.5%，市值蒸發2,789億美元，寫下美股史上最大市值損失。