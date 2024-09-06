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友達 衝刺垂直場域業務

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）今年參加台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024），昨（5）日秀出一系列非面板布局。友達智慧服務事業群總經理楊正義昨天受訪時透露，友達在垂直場域相關業務2023年貢獻營收占比為21%，今年相關業務可望年增雙位數百分比，助益友達朝向非純面板事業營收過半的目標邁進。

楊正義昨天在半導體展分享友達在雙軸轉型策略推動下，從碳管理、水處理、節能等循環經濟角度，深入企業痛點，運用5G AIoT、大數據等軟硬整合能力，提供永續智慧製造解決方案，打造兼具綠色製造、智慧工業服務的智慧服務事業。

半導體 友達 營收

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