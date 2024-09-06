大TV面板價跌 中小尺寸有望止穩 雙虎有壓

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布最新面板報價，預期9月電視面板需求持續偏弱，大尺寸產品跌勢仍擋不住，主流55吋電視面板均價恐回落至126美元，比3月的價格（127美元）還低，惟中小尺寸電視面板價格可望止跌。

法人分析，目前友達（2409）、群創主力產品仍以大尺寸面板面板為主，隨著相關產品報價跌勢持續，甚至回到3月虧損時的價位，意味雙虎當下虧損壓力仍大。

面板最新報價走勢 圖／經濟日報提供

根據面板雙虎各自的統計，截至今年第2季，群創電視面板營收占比為四成，友達約二成。其中，群創第2季繳出單季轉虧為盈的成績單；友達則是受到403強震認列損失，導致第2季仍小虧。

如今大尺寸電視面板價格下滑壓力延續，群創因電視面板比重較大，受累程度會比友達大一些。

集邦研究副總范博毓表示，電視面板9月需求偏弱，品牌端採購動能未增強，面板價格持續面臨下跌壓力。

不過，主要面板廠都已宣布將在10月初進行為期約兩周的停產計畫，期望透過積極產能調控，讓供需再次回到平衡狀態，進而減緩面板價格下跌壓力。觀察部分客戶可能會因應減產調節，將部份需求提前至9月拉貨，有助於某些面板尺寸價格跌勢放緩。

集邦預期，9月電視面板價格，32吋與43吋因為供給減少，海外新興市場需求穩定，將率先止跌。中大尺寸50吋預計下跌3美元，55吋下跌2美元，65吋下跌2美元，75吋下跌3美元。

監視器（MNT）面板方面，集邦認為，第3季出貨將低於第2季，品牌客戶備貨高峰已過，加上電視面板持續面臨跌價壓力，監視面板價格下跌壓力逐漸浮現。

即便有些面板廠仍力守監視器面板價格，可能僅先針對部分高價機種或是高階機種作面板價格的微幅調整。