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談輝達面臨調查 童子賢：不認為AI產業壟斷
輝達（NVIDIA）傳面臨反壟斷調查，和碩（4938）董事長童子賢昨（5）日對此議題表示，到目前為止，不認為AI產業有壟斷的嫌疑。
童子賢昨日出席2024台灣永續峰會，對輝達面臨反壟斷調查議題，童子賢認為，美國反壟斷法規算是相當嚴謹，從19世紀末到20世紀初調查摩根家族，最後將摩根集團拆分為J.P.摩根跟摩根史丹利，AT&T的貝爾實驗室也被迫拆分為數個「小貝爾」，讓市場充分競爭。
他認為，反壟斷調查可能是美國社會傳統，但AI產業目前是否有壟斷的嫌疑，「到目前為止我不認為」。
童子賢說，過去微軟與英特爾也曾長期接受反壟斷調查，過去英特爾的微碼（Microcode）專利，同業無法與其競爭，但相關調查還沒結束，超微等競爭對手已經出現，現在在半導體領域也遭遇許多挑戰。微軟將作業系統與應用軟體Office綁在一起，其他企業難以競爭，但如今已沒人有興趣再去調查反壟斷是否成立。
童子賢認為，AI產業還在演變中，除了輝達擁有AI晶片技術外，Google、蘋果、亞馬遜（Amazon）都在自研晶片，輝達掌握了時機與市場，現階段壯大發展，希望輝達繼續發展，有助正在萌芽的AI產業順利發展。
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