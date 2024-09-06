戴爾、慧與 同聲唱旺AI前景

伺服器品牌龍頭廠戴爾（Dell）創辦人兼執行長戴爾4日高呼「AI需求相當巨大且持續擴增」，第二大品牌廠慧與（HPE）4日公布上季營收與獲利均優於預期，並調高全年財測。全球前兩大伺服器品牌廠同聲唱旺AI需求，緩解市場對AI前景的疑慮。

戴爾主要伺服器代工廠為緯創（3231）、英業達，慧與主要代工廠則是鴻海。兩大巨頭AI需求持續火熱，台灣代工廠營運也雨露均霑。

戴爾認為，關於AI投資放緩的說法，被過度誇大了。他舉出發射火箭與創造新能力的過程，總會遇到一些波折。但整體產業趨勢非常明顯，「AI需求巨大，且正在成長」，從超大規模營運商拓展到服務提供商、企業、商業、主權 AI、嵌入式 AI、邊緣運算、零售、製造業到PC等，「無所不在」。

慧與最新財報顯示AI伺服器業務規模持續擴大，上季伺服器營收43億美元，年增35%，AI伺服器營收就貢獻13億美元，相關營收較前季大增近四成、創新高。慧與最新一季的營收與財報預估也優於市場預期，並上調全年財測。

慧與執行長奈利也強調，生成式AI需求熱絡，「AI訂單大有斬獲」，最近一季新增16億美元的AI伺服器訂單，累計相關訂單金額上升至62億美元，訂單主要來自雲端服務業者，但企業與政府的需求也開始增加。

但也因AI晶片價格高昂，AI伺服器營收占比雖增加，但影響毛利率表現。慧與上季經調整後毛利率為31.8%，較去年同期下滑4.1個百分點。

鴻海坐擁美系雲端服務供應商（CSP）的白牌伺服器訂單，是慧與伺服器主要代工業者。業界估鴻海雲端網路部門明年占整體營收比重將達45%到50%，創新高，取代以iPhone為主的消費智能產品部門，成為最大營收貢獻產品。

鴻海看好，AI伺服器將是集團下一個兆元營收產品，今年鴻海AI伺服器在集團整體伺服器占比可提升至四成，AI伺服器營收將成長超過四成。

緯創第3季AI伺服器動能持續加溫，緯創預估，第3季一般伺服器營收將較第2季持平至小幅成長，AI伺服器動能強勁、相關營收將有雙位數成長，今年AI伺服器營收將大增三位數百分比。