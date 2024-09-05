隆達范進雍：矽光子採Micro LED取代雷射 更省電

微型發光二極體（Micro LED）是台廠追求的新世代顯示面板技術，但LED廠富采（3714）旗下隆達董事長范進雍今天表示，評估用Micro LED取代雷射，投入熱門的矽光子光通訊產品，更節能省電。

在經濟部產業發展署的支持下，工研院、台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）今天舉辦國際矽光子產業鏈搭橋合作簽署發布會，台灣光電暨化合物半導體產業協會副理事長暨隆達董事長范進雍指出，現階段矽光子都用雷射技術，但為提升效率，下一步將評估可能用微發光二極體取代雷射，以理論計算，節能省電效果應比雷射更好。

迎接人工智慧（AI）時代，不論中央處理器（CPU）、圖型處理器（GPU）都相當耗電，AI伺服器的散熱功能也十分講究，因此採用矽光子傳輸，取代傳統的金屬導線，不但速度快，又可節能省電，避免過熱。

范進雍解釋，現階段不但要投入矽光子技術，更應評估目前矽光子採用的雷射技術之後，推出效率更佳的微型發光二極體，這是新一代顯示技術，同時也是光通訊的矽光子下一階段評估的熱門技術。

他解釋，富采有3大業務，包括車用、先進顯示、感測及新興產業，通訊是新興產業最重要的項目。

對於今年第4季傳統淡季，范進雍認為，雖然比第3季淡，卻不比去年同期差，今年全年還是較去年成長。

范進雍表示，矽光子在20年前就發展了，就如同15年前LED被照明市場採用，還成立固態半導體聯盟、照明聯盟，LED廠需要與照明廠商成立聯盟，才知道怎麼去推LED照明；矽光子大聯盟不管在半導體組織，或台灣光電暨化合物半導體產業協會來推動，都可望在不久的將來有具體成績，只是短期內仍有挑戰，須仰賴異業合作。

他說，資料中心能耗相當大，若不透過新技術，只一味談AI，綠能目標是很難達成的，光子可靠度、信賴性的要求非常嚴苛，若產品才用幾個月光源就壞掉，CPU、GPU也無法使用。

他認為，現階段推出替代方案，例如外接式光源，一旦光源壞掉，可先換掉光源，CPU、GPU都可以不動，就像記憶體可外接硬碟一樣，光源壞掉換就好，畢竟光源成本遠低於CPU、GPU。

對於Micro LED產品何時可以達賺錢的甜蜜點，范進雍以採用Micro LED電視機為例，預期3、5年後可望達到甜蜜點。

他說明，因疫情影響，很多創新下降，主因當時缺材料，很多工程師被派去處理新供應鏈事務；加上隔離，工程師沒面對面閒聊，就沒有創新的思考。不過，目前供應鏈產品的價格也較疫情期間下降，MicroLED發展應比3年前更快。

范進雍指出，中國廠商也有經營Micro LED產業，只是技術沒台灣好，若全球都投入Micro LED，讓它更早量產，對技術導入更有幫助，對產業發展更好。不必太在意將來是否淪為殺價競爭的紅海市場，因為產業發展難免會走到紅海市場這一步，就看是5年後還是10年後才成紅海；畢竟愈多人投入，產業資源愈多，Micro LED、矽光子產業都是一樣的道理。