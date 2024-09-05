SEMICON Taiwan催生半導體新未來 晶片供應鏈巨頭齊聚秀實力
SEMICON Taiwan 開展第二天，今年首度亮相的 AI 半導體技術概念區，以及 AI 互動體驗區，持續吸引大量觀展者前來探索劃時代的半導體演進歷程，體驗數位分身的創新技術，為今年展期一大亮點。
展期國際論壇進入第三天，除了向來是展中焦點的2024 異質整合國際高峰論壇外，後續輔以多場精彩論壇輪番接力，深入探討當前火熱議題，包括高科技智慧製造技術、先進測試至半導體設備材料創新，全方位解析半導體產業邁向破兆美元新契機。
SEMI指出，汽車電子、AI、智慧應用等日益增長需求驅動下，全球半導體產值有望在2030年突破一兆美元大關，AI 也可望在 2025 年開始呈現兩位數穩健成長，並在 2030 年達到 24% 年複合成長率，同步帶動半導體設備市場兩位數成長，市場規模可望超過 1270 億美元。
SEMICON Taiwan 今年聚集了全球 AI 晶片巨擘，與會者可以第一時間掌握產業先進技術與未來趨勢。SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「異質整合技術將半導體產業的下一個突破口，也是推動整個科技生態系統向前發展關鍵力量。」
今年展會同樣關注半導體從製造到封裝各環節的技術突破，兩館展區匯聚各個廠商秀出 AI 戰力，完整展現台灣 AI 供應鏈並串連全球。常設展區之外，重點論壇如高科技智慧製造論壇，今年邀請產學界重量級講者分享生成式 AI 發展如何驅動晶片製造轉型與製程技術優化，並探討透過最新的 智慧製造技術擴大 AI 價值鏈的機遇與突破點。
歷屆門票同樣秒殺的先進測試論壇今年主題聚焦 AI賦能的先進測試技術，展現 AI 工具在提升測試效率與精度方面的優勢與亮點，達成以 AI 測試 AI 的展望。
當異質整合、先進封裝成為全球熱搜關鍵字，今年國際半導體展將一連三天針對異質整合技術與發展舉行「2024異質整合國際高峰論壇」主題演講。
此外，受惠產業外溢效應帶動精密機械業者與半導體齊步成長，在 2024策略材料高峰論壇中，邀請台積電李明機博士及日月光半導體李基銘等產業專家，探討異質整合封裝技術如何優化 AI 加速器性能與能效，並推動 AI 系統前瞻設計，深入剖析 AI 與 HPC 邏輯技術背後的材料創新，強化運算效率，助力 AI 晶片製造實現低碳化等關鍵議題。
展會期間，化合物半導體、設備與材料創新專區亦大秀技術與產品創新，向全球展示了台灣在先進封裝領域的實力，已準備好邁向半導體製造新紀元。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言