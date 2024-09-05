數發部輔導助攻 AI幫預測煤油銷量、生成會議摘要

數發部透過輔導，加速公部門資料創新應用，曾協助中油建立煤油銷量AI預測模型，降低物流成本，幫農業部透過AI生成會議摘要，快速掌握農業科研資訊；第2屆政府機關及公營事業資料創新應用輔導今天起對外開放申請。

數發部今天發布新聞稿，政府機關及公營事業申請數據應用輔導提案，經評選後，將邀專家擔任輔導教練，為機關進行4個月客製化輔導，帶動資料創新應用，即日起開放報名到10月4日止。

數發部分享第1屆參與資料創新應用輔導的團隊成果。例如，法務部行政執行署宜蘭分署成功建立高清償率案件AI預測模型，目前正規劃推動落地應用，與其他12個分署分享輔導成果。

此外，農業部透過AI轉譯語音生成會議摘要，比對科研成果與蒐集國際資訊，快速分析、生成文章摘譯，幫研究人員快速掌握農業科研資訊；台灣中油則將煤油銷量預測AI模型納入正式系統功能，有效降低物流成本並維持供貨穩定。