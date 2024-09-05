產業領袖齊聚高科技廠房設施國際論壇 探討永續創新、數位轉型
探討永續創新與數位轉型的2024年「高科技廠房設施國際論壇」於9月5日在台北南港展覽館2館7樓盛大舉行。由「台灣高科技廠房設施協會HTFA」主辦，以「加速創新賦能廠務智慧與永續發展」為主題，匯集了高科技廠房設施產業專家及業界高階主管、專業人士參與，針對永續製造、數位轉型及創新設施管理等最新發展進行深入探討。
活動有來自全球12個國家約500人出席參與，會後於台北漢來舉行晚宴，並頒贈特殊貢獻獎予協會創始人暨卸任秘書長台大教授張陸滿。
本次活動的亮點之一是由NVIDIA總監蕭怡祺發表的主題演講，探討人工智慧如何引領下一波工業數位化，不僅提高了產業的效率和準確性，還為未來的創新奠定了基礎。此場次由國家地震工程研究中心與台灣大學土木工程學系合設AI中心主任陳俊杉主持。
下午議程中，數位專家針對綠色製造與永續實踐發表了系列演講，其中台積電副處長曾惠馨分享案例研究與技術， 討論公司邁向淨零永續的歷程。
台灣高科技廠房設施協會（HTFA），自2013年由張陸滿、許金榮、台積副總莊子壽發起，集結國內外共137家會員廠商，協會並與SEMI TAIWAN攜手合作，共同協力促進高科技廠房設施業者在上下游產業鏈結。
今年協會更積極拓展海外交流，6月曾帶隊拜訪日本東北大學、東京大學、早稻田大學, 以及其他日本著名實驗室作技術交流，時隔3個月，已有日本清水建設、住友公司、西日本鐵道株式會社、日本電信電話株式會社、摩科瑞投資集團，及本次官城縣官員等重要人士回訪，加深日本與台灣的產業外交 ，歡迎相關產業的廠商申請入會，攜手共創雙贏。
昨論壇開幕典禮由協會理事長帆宣總經理林育業主持，榮譽理事長漢民副董事長許金榮也親臨，隨後由台灣大學副校長丁詩發表致賀詞，會議由秘書長謝尚賢主持。
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