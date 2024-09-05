強化供應鏈韌性 默克三大電子材料在地供應占比突破五成

默克集團在2021年宣布在高雄擴廠，為台灣半導體先進製程和先進封裝注強化推進動能。默克日前首度公布特殊氣體、薄膜、圖型化和平坦化三大材料在地供應比重均超過50%，成為強化半導體區域供應鏈韌性重要穩定力量一環。

默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁冉紓睿（Dr. Surésh Rajaraman）表示，台灣先進製程和先進封裝為全球重鎮，未來配合高雄路竹的大型半導體材料科技園區新廠完工後，將導入默克最新的材料在這座園區內生產，台灣的重要性將再提升。

冉紓睿在2024 Semicon Taiwan 國際半導體展開展來台受訪時表示，AI的發展不斷突破半導體技術的界限，而先進材料對於塑造半導體產業未來方面扮演著至關重要的角色。默克做為研發創新材料且能擴大其商業規模的專家，致力維持我們的技術領先地位，從原子層面推動先進技術的創新，積極開發新材料，不僅滿足客戶多元化的應用需求，也促使整體產業向前大步邁進。

對於默克日前宣布計畫收購法國半導體產業量測與檢測設備供應商Unity-SC，冉紓睿表示，主要是Unity-SC具備很好的異質封裝的能力，能助力默克提升從先進邏輯製程和後段先進封裝的材料開發能力，進而強化默克在AI半導體領域的產品组合，為客戶提供整合解決方案。

冉紓睿說，成為全球半導體材料穩定供應商是默克集團的使命。他也首度公布默克集團目前包括特殊氣體、薄膜、圖型化和平坦化、Formulations四大材料在地供應占比，其中前三項占比均已逾五成，特殊氣體更高達66%，Formulations占比也有逾四成之多。

冉紓睿表示，隨著默克在高雄路竹的大型半導體材料科技園區新廠完工後，將導入默克最新的材料在這座園區內生產，台灣的重要性將再提升。

台灣默克董事長李俊隆則補充說，默克在高雄路竹的大型半導體材料科技園區新廠在2023年底動工後，預定明年底前完工，屆時生產的品項還會再增加，也會有首次來台生產的材料，凸顯台灣半導體產業地位益形重要。

冉紓睿表示，半導體產業正在以前所未有的速度推動摩爾定律的進一步發展，材料創新正是先進技術的核心，將能徹底改變晶片設計和製程。為了製程持續推進，默克也努力不懈地探索元素周期表，尋找製造下一代晶片的新型材料，透過廣泛而深入的材料解決方案，不僅推動半導體產業技術路線圖的發展，還解決了人工智慧晶片面臨的緊迫挑戰，如複雜結構（GAA 裝置）、微縮、熱控制和永續性等問題。