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鴻海旗下富智康 將參展「2024法蘭克福汽車零配件展」

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
鴻海科技集團（2317）旗下富智康（FIH）將於9月10日至14日參加全球最大的汽車零配件雙年展－2024法蘭克福汽車零配件展。富智康集團。（聯合報系資料庫）
鴻海科技集團（2317）旗下富智康（FIH）將於9月10日至14日參加全球最大的汽車零配件雙年展－2024法蘭克福汽車零配件展。富智康集團。（聯合報系資料庫）

鴻海科技集團（2317）旗下富智康（FIH）將於9月10日至14日參加全球最大的汽車零配件雙年展－2024法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt，AMF），現場展示4G、5G車載資通訊控制單元、車載信息娛樂系統、智能座艙、先進駕駛輔助系統、配電裝置、以及區域控制單元等車用電子解決方案。

FIH今年並受邀於「Innovation4Mobility」論壇進行主題演講，FIH副總經理郭文義將分享在軟體定義汽車的浪潮下，傳統汽車產業的生態系與供應鏈格局將被徹底改變，就如同智慧手機顛覆傳統功能手機一樣，同時將說明FIH如何透過在ICT領域累積多年的開發與軟硬體整合經驗，快速切入車用市場並成功轉化應用於汽車生態系統中。

郭文義指出，本次所展出的多元車用電子產品，整合了無線通訊、資安（Cyber Security）、遠端更新（Over-The-Air, OTA）、運算、感測、車載資訊、人機介面與雲端服務等核心技術，展現出FIH在車用電子解決方案的自主設計及高品質製造能力。在軟體定義汽車的新時代，ICT與傳統汽車行業結合的機會潛力十足，FIH也期待能與全球夥伴進行更多深度合作，共同推動汽車產業的智能化與電動化轉型。

近年FIH積極發展「2+2」策略，聚焦「汽車電子、機器人、人工智慧、新世代通訊」等新興產業與技術。在汽車電子領域，FIH透過通訊技術實力和軟硬體整合能力快速切入，並在越南、墨西哥、印度、中國大陸等多個國家設有車用產品產線並具充足產能，透過全球化的布局與靈活的生產策略，根據客戶的需求進行即時動態調整，滿足不同市場需求。

富智康 智慧手機 車用電子 鴻海

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