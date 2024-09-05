達梭系統以虛擬雙生、人工智慧 推動產業永續轉型

達梭系統今（5）日在台舉辦「2024達梭系統台灣年度高峰論壇暨SIMULIA用戶大會」，因應生成式人工智慧（AI）浪潮來襲，今年特以虛擬雙生（virtual twin）與人工智慧創新為兩大議題，邀請包括高科技、航空航太等產業領導者及政府單位與學界，分享運用達梭系統人工智慧與虛擬雙生虛實整合的一體化平台推動永續轉型，提升效益，並創造更優質的產品與服務。

生成式AI時代來臨，為產品、服務、流程、工作模式、企業營運都帶來顛覆性變革，產業必須從產品轉向以體驗為中心的永續發展策略，同時確保持續創新。達梭系統讓虛擬雙生與生成式AI完美融合，可大幅提升產品開發設計效率、精準模擬分析預測、最佳化產品服務、縮短上市時程，為全球客戶在生成式AI的浪潮中取得先機。

今年達梭系統台灣年度高峰論壇暨SIMULIA用戶大會，由達梭系統台灣戰略客戶銷售總監張銘輝開幕致詞，達梭系統全球執行副總裁暨亞太區總裁Samson KHAOU分享前瞻趨勢脈動與達梭系統的「虛實融合」解決方案，並且邀請法國在台協會主任龍燁（Franck PARIS）致詞，以及數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男分享向大師學習數位轉型，數發部數位產業署長呂正華介紹數位雙生與軟體AI的產業政策，以及廣達電腦執行副總經理暨雲達科技總經理楊麒令，以人工智慧與虛擬雙生為主題分享資料中心的全新樣貌。

今年達梭系統年度高峰論壇設立人工智慧與虛擬雙生分會場以及首度新增的SIMULIA用戶大會分會場，分別邀請業界領導廠商友達光電、漢翔航空工業、華碩電腦、聯寶電腦等長期合作夥伴與客戶，分享數位轉型之路及虛實整合技術的經驗，並透過高科技製造、汽車工業、生技醫療等不同產業夥伴展示解決方案，共同探討在AI人工智慧時代，如何應用虛擬雙生打造永續發展的未來。

除精彩的主題演講，現場並特別規劃3DEXPERIENCE互動體驗區，由達梭系統、誼卡科技、實威國際、士盟科技、岱陞科技、青騰國際、茂鎧、映陽科技、宇祥、宏達國際電子、訊聯基因數位、展大國際與雲達科技等達梭系統長期合作夥伴與客戶，針對虛擬雙生與人工智慧推動數位轉型，在智慧工廠、資料中心、5G網路、航空工業等多元領域進行展示，運用達梭系統業界領先的解決方案應用案例成果分享。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，在生成式AI浪潮下，運用虛實整合技術幫助設計生產，達到永續節能減碳的目標，是各產業的迫切需求。台灣是達梭系統全球布局的重要市場之一，期望透過年度論壇推動人工智慧與虛擬雙生虛實整合的一體化平台，幫助台灣各產業增進永續發展競爭力。」