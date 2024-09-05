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弘憶股強化AI量能 向GMI Computing採購AI伺服器

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC通路商弘憶股（3312）5日召開重大訊息記者會，董事會決議通過出租資產予關係人案，與GMI Computing International Ltd.簽署之52台及127台雲端運算，合約金額分別為2,340萬美元（未稅金額）及6,634萬美元（未稅金額）。

弘憶股表示，選定關係人為交易對象的原因，是GMI Computing公司具有亞太地區最大GPU分配量、垂直整合的一站式AI雲平臺、深厚的行業定製化能力、強大的供應鏈優勢、頂尖的AI人才團隊及全方位客戶服務等。

弘憶股進一步說，目前國際市場對投資AI運算中心都興致勃勃，AI出租經濟來臨，隨AI應用增加，算力需求暴增，故公司決定採購AI伺服器並建置算力租賃機房，委託台灣第一家獲得輝達雲端服務商（NCP）資格的雲端公司GMI Computing負責主要技術和人員運營。

AI 伺服器 雲端服務

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