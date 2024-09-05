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機型最輕薄！戴爾推出XPS 13 搭載新一代Intel Core Ultra 2處理器

經濟日報／ 特派記者吳凱中／柏林5日電

戴爾（Dell）5日宣布推出配備新一代Intel Core Ultra 2系列處理器的XPS 13，今年早些時候發表的Inspiron 14搭載全新Snapdragon X Plus 8核心處理器，現也已同步上市。除了極致效能與效率外，戴爾的AI PC亦可為消費者和內容創作者帶來前所未有的AI體驗。

作為戴爾XPS系列最輕薄的機型，XPS 13搭載最新Intel Core Ultra 2系列處理器，賦予更強大的效能與效率以輕鬆處理最苛刻的任務。它包括配備能高達48 TOPS的專用NPU，實現更快速編輯相片或影片等進階AI功能。

XPS 13是全球首款配備Tandem OLED顯示器的筆記型電腦，提供相較傳統OLED 顯示器更高的亮度和更長的電池壽命。在OLED顯示器上進行串流媒體播放時，其電池續航長達14小時，使用戶無需擔心電源問題，在任何地點都能隨心所欲工作。

新款戴爾Inspiron 14搭載Snapdragon X Plus 8 核心處理器，內建整合式GPU和NPU，可提供高達45 TOPS算力；配備色彩絢麗且清晰的14 吋FHD+顯示器，讓休閒娛樂和工作更生動有趣。同時，Inspiron 14支持語音指令功能，為用戶帶來更便捷的操作體驗。

戴爾 顯示器

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