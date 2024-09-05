宏碁印度市場目標提前達陣 泛亞區今年挑戰雙位數成長
宏碁（2353）泛亞市場持續成長，上半年營收交出雙位數年成長成績。展望下半年，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，宏碁印度今年營運看起來是「very、very strong」，今年初出定下印度消費性市場市占率要增長至雙位數的目標，如今已提前達陣，整體而言，今年全年泛亞區業績將優於去年同期，挑戰雙位數年成長。
宏碁泛亞區今年第2季營收年增17%，其中，印度、菲律賓、馬來西亞表現突出，第2季營收分別年增長31%、50%及16%；宏碁泛亞區上半年業績年增11%，成長關鍵依舊來自商用市場、年增45%，其中，印度成長35%、菲律賓成長171%。
侯知遠分析，泛亞區消費性市場較為疲軟，整體產業上半年大約兩位數衰退，但宏碁消費性業務仍維持持平或3-5%成長，表現優於市場均值，主要是因宏碁在泛亞區各國市占率都有所提升。
侯知遠表示，疫情期間發生過缺貨、缺料或庫存調整等各種事件，造成泛亞區各國市占率及排名動盪很大，因此，今年給泛亞區各國的目標是依據宏碁在每個國家地位、知名度及品牌力等綜合因素考量下，定出應該有的目標市占率。
以印度為例，宏碁今年初出定下印度消費性市場市占率要增長至雙位數的目標，如今已提前達陣。侯知遠指出，目前宏碁在消費性市場市占率已達11%，而過去只有4-5%左右。
侯知遠說，且在印度政府、教育等商用業務持續增長下，宏碁印度今年看起來是「very、very strong」，預計今年宏碁印度營收將破歷史紀錄、達到6億美金，換算大約年增三成。
展望下半年，侯知遠坦言，消費性市場較為疲軟，而電競需求上遊戲《黑神話：悟空》多少會刺激買氣，目前來看，宏碁泛亞區下半年成長主要由電競及商用業務帶動，整體而言，泛亞區業績將優於去年同期，2024全年來看，挑戰雙位數年成長。
由於泛亞區已占宏碁全球營收比重過半，伴隨泛亞區積極的成長目標，法人也對宏碁今年下半年成長動能吃下「定心丸」。
此外，宏碁在印度、印尼商用市場表現亮眼，一大關鍵就是靠著自有組裝工廠。侯知遠透露，競爭對手聯想、惠普、華碩都想搶攻印尼政府標案，宏碁為了拉大領先差距，已經將印尼工廠擴產，預計將於本月底、十月完工，屆時年產能將翻倍。
至於宏碁印度工廠則設立於朋迪治里市，該廠生產桌機桌機超過20年，近年更開始在印度製造筆電、All-in-One電腦及平板。目前該廠無擴產計畫，仍採用自製，加上外包印度當地供應商雙軌模式進行。
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