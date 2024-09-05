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談輝達遭反壟斷調查 童子賢：目前為止不認為AI產業有壟斷嫌疑

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
和碩董事長童子賢。林薏茹／攝影
和碩董事長童子賢。林薏茹／攝影

輝達（NVIDIA）傳面臨反壟斷調查，對此，和碩（4938）董事長童子賢5日受訪時表示，AI產業有沒有壟斷的嫌疑，「到目前為止我不認為」。

童子賢5日出席2024台灣永續峰會，會前受訪時，被問及輝達面臨反壟斷調查議題，童子賢認為，美國在反壟斷法規上算是相當嚴謹，從19世紀末到20世紀初，讓摩根家族最後拆分成J.P.摩根跟摩根士丹利，到後來的AT&T的貝爾實驗室拆分成數個「小貝爾」，讓市場充分去競爭。

童子賢猜測，這可能是美國社會的傳統，至於AI產業目前是否有壟斷的嫌疑，「到目前為止我不認為」。

童子賢以過去微軟與英特爾也曾長期接受反壟斷調查為例，他說，相關調查還沒結束，就出現超微（AMD）、ARM等企業展開競爭，英特爾現在也受到許多半導體競賽的挑戰，所以檢察官後來對於是否要繼續調查英特爾，大概也沒什麼興趣。

童子賢指出，過去英特爾的微碼（Microcode）專利，沒有其他同業有辦法與其競爭；微軟將作業系統與Office應用系統綁在一起，也讓其他企業難以競爭，但到了這個年代，已經沒有人有興趣再去調查反壟斷是否成立。

童子賢認為，AI產業現在還在演變中，現在除了輝達有晶片外，像是Google、蘋果、亞馬遜（Amazon）都在設計屬於自己的晶片，現階段輝達會壯大又有晶片優勢，是因為掌握時機及市場，因此才有充分的競爭力。

反壟斷 晶片 童子賢 輝達

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