快訊

柯文哲上囚車畫面曝光！他穿米白色外套、雙手上銬 支持者高喊：主席加油

柯文哲偵訊2.5小時羈押禁見 法院裁定理由曝光「明知違法仍執意為之」

直播／柯文哲羈押了！第二回合羈押庭結果逆轉 法院今裁定收押禁見

家電也能延長保固 中華電領先推「智慧放(FUN)心家」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近年手機等3C產品都有延長保固的加值服務，電信業者甚至提供手機保險，消費者手滑摔壞手機或手機泡水等問題都有保障，現在隨著智慧家電需求大增，家電也有延長保固，中華電信（2412）5日宣布和亞勝科技Asurion領先推出「智慧放（FUN）心家」家電延長保固服務，提供月繳69元的基本方案與月繳169元的1+1雙裝置尊爵方案，滿足客戶延長原廠授權的家電維修保固服務、一站式線上報修、家電清洗折扣優惠等多元需求。

中華電信指出，即日起至中華電信直營門市購買2萬元以內家電產品，搭配「智慧放(FUN)心家」月繳最低69元的基本方案，除享原廠提供的家電保固條件外，再享「單一家電裝置2年延長保固」，還有「一站式線上報修免費到府收送」、「行動裝置技術支援服務」及「透過線上APP平台即時查知維修進度」滿足客戶的多元需求。

中華電信指出，購買超過2萬元以上家電，亦可選擇月繳169元的1+1雙裝置尊爵方案，除同享上述服務，並再贈「另一項家電或行動裝置1年延長保固」註2、「精選居家洗衣機或冷氣機清洗服務折扣優惠」，若裝置已無法維修，更提供完整回收服務。

中華電信表示，持續提供多元的家電延長保固服務，享受智能家居新科技的同時更能延長家電使用期限，響應中華電信積極實踐ESG永續發展的企業社會責任，為推動環境永續發展盡一份心力。

中華電信 智慧家電 行動裝置

延伸閱讀

中華電信公告 再拿下台電50萬具智慧電表通訊服務

暢遊北北基桃宜！宜蘭通勤月票2300吃到飽方案啟用 不限縣民都可購買

全職母想花70萬買中華電+ETF 網推「0056+00878+00919」月月配

中華電暖心辦數位i幫盲活動 助視障朋友使用智慧手機

相關新聞

談輝達遭反壟斷調查 童子賢：目前為止不認為AI產業有壟斷嫌疑

輝達（NVIDIA）傳面臨反壟斷調查，對此，和碩（4938）董事長童子賢5日受訪時表示，AI產業有沒有壟斷的嫌疑，「到目...

Metalens掀光學技術新革命 蘋果發展3D影像升級關鍵技術

Metalens掀光學技術新革命，蘋果發展３Ｄ影像升級關鍵技術。

面板王朝新篇章！業者拚轉型 電子紙成為新霸主

曾經風光的面板雙虎，現在兩家公司總市值加起來，還不如後起之秀的元太，意味著電子紙在利基型顯示技術正獨領全球的風騷，而台灣的上下游產業鏈可以有無限想像的發揮空間。

家長與青少年共同管理 YouTube受監督模式即將上線

YouTube宣布，將在YouTube上推出新的受監督模式，家長和青少年可以選擇連結帳戶，取得共用的洞察資訊與通知。這項...

蘋果最強AI智慧機iPhone將現身 分析師看換機潮6大預期

蘋果 iPhone 16 即將在台灣時間9月10日凌晨正式發表，新機被外界預期為搭載 Apple Intelligenc...

宏碁印度市場目標提前達陣 泛亞區今年挑戰雙位數成長

宏碁（2353）泛亞市場持續成長，上半年營收交出雙位數年成長成績。展望下半年，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，宏碁印度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。