家電也能延長保固 中華電領先推「智慧放(FUN)心家」
近年手機等3C產品都有延長保固的加值服務，電信業者甚至提供手機保險，消費者手滑摔壞手機或手機泡水等問題都有保障，現在隨著智慧家電需求大增，家電也有延長保固，中華電信（2412）5日宣布和亞勝科技Asurion領先推出「智慧放（FUN）心家」家電延長保固服務，提供月繳69元的基本方案與月繳169元的1+1雙裝置尊爵方案，滿足客戶延長原廠授權的家電維修保固服務、一站式線上報修、家電清洗折扣優惠等多元需求。
中華電信指出，即日起至中華電信直營門市購買2萬元以內家電產品，搭配「智慧放(FUN)心家」月繳最低69元的基本方案，除享原廠提供的家電保固條件外，再享「單一家電裝置2年延長保固」，還有「一站式線上報修免費到府收送」、「行動裝置技術支援服務」及「透過線上APP平台即時查知維修進度」滿足客戶的多元需求。
中華電信指出，購買超過2萬元以上家電，亦可選擇月繳169元的1+1雙裝置尊爵方案，除同享上述服務，並再贈「另一項家電或行動裝置1年延長保固」註2、「精選居家洗衣機或冷氣機清洗服務折扣優惠」，若裝置已無法維修，更提供完整回收服務。
中華電信表示，持續提供多元的家電延長保固服務，享受智能家居新科技的同時更能延長家電使用期限，響應中華電信積極實踐ESG永續發展的企業社會責任，為推動環境永續發展盡一份心力。
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