崇越董座潘重良看旺先進製程材料 擬設捷克物流中心

崇越（5434）董事長潘重良今日在半導體展會期間受訪提到，持續看好先進製程需求帶動相關材料需求。此外崇越集團執行董事李正榮提到，正在評估捷克邊境、距離德勒斯登約60公里的烏斯季，設立物流中心。

潘重良表示，觀察記憶體方面，目前產能滿載；在晶圓代工部分，12吋成熟製程稼動率約在80-85%、比去(2023)年要好，12吋先進製程則是滿載，至於8吋稼動率約50-60%，仍較為低迷。

展望2025年，潘重良表示，仍看好2025年發展，尤其在AI需求持續升溫帶動下，預期先進製程將持續滿載，有利於相關產品出貨表現。在環保工程方面，崇越近年積極布局海外市場且打入多家半導體客戶，海外能見度佳，看好新加坡以及馬來西亞，當地在包括半導體前段、後段都有需求，印度方面，目前正在洽談中、但預期進度不會那麼快。

此外，李正榮則表示，正和客戶討論如何在歐洲供應相關氣體、化學品協助客戶達成供應鏈整合，目前希望能夠與捷克政府合作，成立類似園區，讓園區的食衣住行能夠一併規劃，供應鏈進駐會比較容易，預計最快2025年下半年在當地成立物流中心，今年底前將決定具體細節。