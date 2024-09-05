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銳澤國際半導體展大秀除粉塵、AI 應用新品

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
銳澤總經理周谷樺（左）率領經營團隊出席國際半導體展。記者李珣瑛/攝影
銳澤總經理周谷樺（左）率領經營團隊出席國際半導體展。記者李珣瑛/攝影

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）參加國際半導體展(SEMICON TAIWAN 2024)盛會，並展出環保高效能的粉塵處理相關設備與系統，以及 AI 工安巡檢機器人，奠定銳澤在高科技廠房氣體供應系統領域完備綠色永續競爭力；銳澤規劃於今年底股票轉上櫃掛牌。

隨著半導體產業發展至全球各區域戰略核心布局，帶動知名半導體晶圓廠、封測廠等擴廠與增產需求，加上先進製程技術演進對於設備與服務日益嚴謹與規格大幅提升等趨勢明確，銳澤推出新型「半導體粉塵氣固分離裝置」，利用主動式氣旋分離粉塵避免堆積在管壁中，解決半導體產業之粉塵堵塞問題，同時避免 Sub-Fab 端管道粉塵堵塞造成設備無預警當機，在減少管道堵塞的情況下亦可延長尾氣設備壽命、妥善率及降低設備維修成本，有效提高晶圓良率及生產效能，且新型分離裝置設計不需額外之水和電、管路不需加熱帶，可降低耗能、節省清管及人力成本，延長 PM 週期等特性皆符合國際 ESG 趨勢。

不僅如此，在高科技廠房追求奈米製程的過程中，尾氣汙染排放量大增，帶動高效能粉塵處理系統需求提升，銳澤亦研發「工業用粉塵終結器」，能將 PM2.5 粉塵的去除率提高至 95％以上，平均效率提升 58％，有效解決在奈米製程下面臨的尾氣汙染問題，且擁有無耗材和化學刷洗、減少二次污染與浪費等優勢，亦適合現有舊機改造更換，目前預計規劃於明年完成設備商品化並開始跟客戶進行推廣，挹集團未來營運成長。

銳澤指出，勞工工作環境中的安全條件，關係著勞工的健康和生命安全，為提升工作環境的安全與衛生，銳澤攜手台灣智能機器人科技(股)公司共同研發「AI 工安巡檢機器人」 ，透過攝影裝置及搭載 AI 系統，能夠實時監控工廠環境、工人是否佩戴必要的安全裝備、是否存在違規操作等潛在危險因子，當機器人識別到不符合安全規範的行為或設備時，會立即發出警告，並將信息回傳至中控室，取代傳統的人工巡檢，可有效提升工廠及工作場所的安全性，並依照 AI 學習進度，打造安全職場環境。

銳澤日前已通過櫃買中心上櫃審議會，依照預計時程，銳澤最快可望於今年底前掛牌上櫃。

展望未來營運，銳澤除擴大氣體供應主系統與 Turnkey 統包接案，同時深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，並拓展面板、化工等領域接單，以增加銳澤服務領域廣度，此外，銳澤仍專注於研發更環保和高效的產品，並整合氣體製程上下游資源，積極開展全球布局，建立國際化人才發展等三箭齊發策略，積極開拓日本區域接單契機，以期在整體策略效益發酵下，推升營運加溫。

AI 半導體 晶圓廠

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