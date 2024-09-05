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中華電信公告 再拿下台電50萬具智慧電表通訊服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）公告拿下得標台灣電力公司「113年-120年50萬具模組化智慧型電表通訊服務示範案」，預估合約期間113年9月至120年12年，得標金額10.84億元。

近年台灣發布淨零排碳路徑藍圖，智慧電表也是重要一環，預計在2035年完成台灣 AMI 低壓戶約1,500萬具布建，行政院所推動的「低壓智慧電表建置計畫」，預計2024年底將完成布建300萬低壓戶AMI（Advanced Metering Infrastructure），近年中華電信累計已取得台電公司113萬具通訊建置合約，為台灣電力管理的重要夥伴。

據了解，台電規劃2035年全面佈建1,500萬具低壓AMI電表，後續尚有1,050萬具佈建規劃，也成為電信及智慧電表業者爭搶焦點。

中華電信 台電

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