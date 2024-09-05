廣穎電通發表首本永續報告書 展現穩健經營與永續承諾
記憶體品牌暨模組廠廣穎（4973）今日發表2023年永續報告書，廣穎首度揭露在環境、社會和治理（ESG）方面的作為及成果，包括在公司內部推動節能減碳，使辦公室電力消耗年降10.79%，提供性別多元化的工作環境，管理層中有近三成為女性，並積極落實本地採購，以提高供應效率和支持當地的經濟發展。
廣穎電通董事長陳慧民表示，廣穎始終以健康的營收與獲利為經營核心，穩步扎根品牌經營。本次自發性發表永續報告書，除了展現過去一年在永續發展及社會責任方面的成果，更期許能攜手各重要利害關係人，共同推動永續價值鏈，為產業的健全發展貢獻心力。
為了更加系統性地推動永續發展，廣穎董事會於2023年11月成立「永續發展委員會」，並通過「永續發展政策」，明確訂定中長期發展方向與目標。廣穎將持續秉持初衷，為全球市場提供高品質儲存產品的同時，將在企業責任上扮演更積極的角色，在「永續治理」、「社會共榮」及「環境保護」三大核心議題上積極實踐相關舉措。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言