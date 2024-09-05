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廣穎電通發表首本永續報告書 展現穩健經營與永續承諾

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣穎董事長陳慧民。記者簡永祥/攝影
廣穎董事長陳慧民。記者簡永祥/攝影

記憶體品牌暨模組廠廣穎（4973）今日發表2023年永續報告書，廣穎首度揭露在環境、社會和治理（ESG）方面的作為及成果，包括在公司內部推動節能減碳，使辦公室電力消耗年降10.79%，提供性別多元化的工作環境，管理層中有近三成為女性，並積極落實本地採購，以提高供應效率和支持當地的經濟發展。

廣穎電通董事長陳慧民表示，廣穎始終以健康的營收與獲利為經營核心，穩步扎根品牌經營。本次自發性發表永續報告書，除了展現過去一年在永續發展及社會責任方面的成果，更期許能攜手各重要利害關係人，共同推動永續價值鏈，為產業的健全發展貢獻心力。

為了更加系統性地推動永續發展，廣穎董事會於2023年11月成立「永續發展委員會」，並通過「永續發展政策」，明確訂定中長期發展方向與目標。廣穎將持續秉持初衷，為全球市場提供高品質儲存產品的同時，將在企業責任上扮演更積極的角色，在「永續治理」、「社會共榮」及「環境保護」三大核心議題上積極實踐相關舉措。

廣穎 減碳 營收 董事長 記憶體

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