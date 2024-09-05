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華科集團瀚宇博等PCB聯合法說會 9月19日召開

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

華科集團的瀚宇博（5469）今日公告法人說明會將與精成科技(股)公司及台灣精星科技(股)公司聯合召開，預計於9月19日下午宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)舉辦。

由於英特爾積極開拓AI PC商用市場，預期2025年全球出貨總量估上看億台。近期台灣雙A宏碁華碩、微星與戴爾等展示超過20台商用AIPC與新應用情境。法人也看好，隨AI PC商用市場換機潮升溫，預期關鍵零組件廠商PCB龍頭臻鼎、HDI大廠華通、欣興、瀚宇博、精成科等可望同步沾光。

華科集團的瀚宇博旗下PCB暨EMS廠精成科也積極布局東南亞，精成科先前提到，馬來西亞PCB廠希望在今年第3季開始試產，所以會以產能逐季提高為努力目標。精成科旗下ELNA馬來西亞新廠預計9月舉辦新廠開幕落成典禮，焦佑衡董事長、ELNA楊其荺社長預計皆將出席。

PCB 宏碁 瀚宇博 華碩

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