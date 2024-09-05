宏碁印尼擴產甩追兵 泛亞區挑戰雙位數年增率成長
電腦品牌廠宏碁上半年在泛亞區表現亮眼，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，印度業績今年有望破紀錄，已規劃在印尼擴產，在當地拉開與其他國際品牌的差距，並提升中國市場獲利能力，今年泛亞區整體業績將挑戰雙位數年成長率。
宏碁泛亞區今年上半年營收年增11%，主要成長動能來自商用市場；上半年泛亞區商用營收年增45%，其中印度商用營收年增35%，菲律賓商用營收年增率高達1.71倍。
侯知遠出席宏碁在德國柏林舉辦的全球發表會受訪表示，疫情期間東南亞國家的標案進度放緩，去年開始復甦，今年部分國家釋出的標案較多，帶動宏碁商用事業成長。
不過，侯知遠提到，泛亞區整體消費市場表現還是疲軟，根據市調機構數據，泛亞區上半年整體消費市場衰退12%至13%，宏碁在各個國家表現持平或成長3%至5%，市占率都有增加。
他表示，宏碁今年初設定在印度消費市場占有率10%的目標已達成，今年印度業績有望突破6億美元（約新台幣192億元），創下歷史新高，相當於年增約30%。
針對中國市場策略，侯知遠指出，宏碁目前在中國市場獲利率已經大幅改善，可以開始加大力道提升營收，再尋求市占率提升。
他說，宏碁在印度和印尼都設有組裝廠，尤其印尼目前沒有其他國際品牌具備在地製造能力，宏碁已規劃今年在印尼工廠擴產，預計9月底至10月初完成，年產能將翻倍，可以製造的品項變多，希望「抓緊這個機會拉開差距」。
展望下半年，侯知遠表示，泛亞區消費力道還是疲弱，宏碁將以商用和電競為主軸，下半年表現有望優於去年同期，全年業績將挑戰年增雙位數。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言