宏碁印尼擴產甩追兵 泛亞區挑戰雙位數年增率成長

電腦品牌廠宏碁上半年在泛亞區表現亮眼，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，印度業績今年有望破紀錄，已規劃在印尼擴產，在當地拉開與其他國際品牌的差距，並提升中國市場獲利能力，今年泛亞區整體業績將挑戰雙位數年成長率。

宏碁泛亞區今年上半年營收年增11%，主要成長動能來自商用市場；上半年泛亞區商用營收年增45%，其中印度商用營收年增35%，菲律賓商用營收年增率高達1.71倍。

侯知遠出席宏碁在德國柏林舉辦的全球發表會受訪表示，疫情期間東南亞國家的標案進度放緩，去年開始復甦，今年部分國家釋出的標案較多，帶動宏碁商用事業成長。

不過，侯知遠提到，泛亞區整體消費市場表現還是疲軟，根據市調機構數據，泛亞區上半年整體消費市場衰退12%至13%，宏碁在各個國家表現持平或成長3%至5%，市占率都有增加。

他表示，宏碁今年初設定在印度消費市場占有率10%的目標已達成，今年印度業績有望突破6億美元（約新台幣192億元），創下歷史新高，相當於年增約30%。

針對中國市場策略，侯知遠指出，宏碁目前在中國市場獲利率已經大幅改善，可以開始加大力道提升營收，再尋求市占率提升。

他說，宏碁在印度和印尼都設有組裝廠，尤其印尼目前沒有其他國際品牌具備在地製造能力，宏碁已規劃今年在印尼工廠擴產，預計9月底至10月初完成，年產能將翻倍，可以製造的品項變多，希望「抓緊這個機會拉開差距」。

展望下半年，侯知遠表示，泛亞區消費力道還是疲弱，宏碁將以商用和電競為主軸，下半年表現有望優於去年同期，全年業績將挑戰年增雙位數。