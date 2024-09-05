盟立AMR結合信驊全景相機 為機器人添「慧眼」

智慧自動化領導者盟立（2464）宣布將信驊（5274）科技及其子公司酷博樂的Cupola360全景相機整合至其自主移動機器人(AMR)系列產品，強化機器視覺並兼顧巡檢及遠端管理功能，為智慧工廠及倉儲營運提供更完善的AMR解決方案。

盟立的AMR解決方案具備高效協同、自主移動及精確避障等特點，在搬運途中靈活避開作業人員或障礙物。AMR具備強大的越障能力和環境適應性，能夠在不平整的地面上運行，適應老舊工廠和倉庫中龜裂或凹凸不平的地面。這些優勢讓AMR能夠在不斷變動的環境中高效且安全地完成工作，進而優化生產力。

Cupola360全景相機提供360度無死角的全方位視覺感測，能強化AMR即時探測和避障能力，滿足工廠及倉儲場域中動態環境的無人智慧巡檢需求，同時提升自主移動的效率和安全性。除了機器人之外，Cupola360全景相機亦可與機動性更高的機器狗整合，讓其在複雜地形中保持高度靈活性並克服地形障礙，提升在各種環境中的適應能力。此外，此整合還能為AMR擴充巡檢功能，讓其在移動過程中能夠進行高效、精準的無人AI智慧巡檢，實現遠端管理。

「Cupola360全景相機為盟立的AMR提供關鍵的全景機器視覺技術，相較於傳統光達或超音波等避障技術，Cupola360提供的360度即時動態幫助機器人更快速且全面掌握產線人員移動和操作狀況，並提前避開障礙物，大幅提升搬運作業效率。」盟立先進系統、半導體光電及工業控制事業群總經理李灝賸表示。

李灝賸指出，「隨著工業4.0和機器人對於功能性的要求日益提升，機器視覺的重要性也日漸顯著，然而市面上的移動式機器人普遍存在視覺盲區，只能執行固定路線的搬運、送餐等簡單任務，缺乏差異化和擴展性。現在Cupola360能提供最完美的全景360度機器視覺，透過我們獨有的專利技術，讓機器人具備全方位的視野，甚至超越人類視覺的能力。擁有這樣完整的全景感知後，全景視覺結合AI應用能創造出無限的想像及發展潛力」。

信驊表示，「我們很榮幸能與盟立合作，為其AMR產品提供差異化的優勢並提高競爭力。Cupola360不僅大幅提升盟立機器人的全方位巡檢能力，還能適應各類動態環境及人類難以進入的場域，真正實現智慧巡檢。此外，結合數位孿生(Digital Twin)技術與工業物聯網，Cupola360可將生產過程中廠務系統(水、氣、電)、物流系統、生產設備、品質管理、產能數據、異常警報等相關訊息，即時可視化呈現在戰情中心的顯示看板上，並同步回饋至虛擬工廠。這不僅幫助相關人員即時掌握生產資訊和異常預警，還能藉由訊息可追蹤性縮短故障排除時間。這樣的虛實整合將為智慧製造乃至智慧城市開創更多可能性」。

盟立將持續致力於開發先進的機器人解決方案，為智慧工廠和倉儲物流提供更加全面的技術支持。盟立正在SEMICON 2024展出AMR整合Cupola360全景相機的解決方案，可赴台北南港展覽館一館四樓L1216盟立攤位親臨體驗。