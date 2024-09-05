AI真實市況揭曉！H系列超旺 楊麒令直言：黃仁勳沒說錯

全球伺服器市場在資料中心、AI等題材的多方拉抬下，持續朝正向大步衝刺，由於輝達（NVIDIA）最強AI晶片GB200預估出貨時間遞延至明年首季，因此目前各台系一線伺服器代工廠出貨主力仍然為輝達Hopper系列的「H100、H200」兩款AI晶片。面對外界對實際市況的憂心，代工大廠廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令直言，「AI市場到目前為止，就如jason（輝達執行長黃仁勳）講的一樣，仍對H100、H200有非常強勁的需求。」

外界好奇GB200出貨遞延，導致第3、4季出貨有所調整，是否會對出貨、獲利方面造成影響？楊麒令坦言，事實上，目前從我們的出貨來看，整個AI伺服器市場，所反應出的這股強勁需求，不會只有一下子，也並非會消失，雖然當前對出貨種類進行些微的調整，不過若從一個比較長期的角度來看，這其實不是個太嚴重的問題，應該說，這其實只能算是一個「過渡期」，他強調，市場上反應出來的強勁需求，「絕對是事實！」，不需要擔心太多。

面對近日AI股市走勢震盪，有媒體詢問他是否也要對市況發表「信心喊話」？對此，楊麒令坦言，其實市場眾人從去年初開始，就一路喊AI，喊到現在，不過由於已經喊太久了，所以其實已經喊到了有一點點的感知疲勞、失效了，不過大家不用太過憂心，因為整個AI server的市場，從去年開始到今年、甚至到現在，其實一直都可以看到整個市場，在各方面的情形中，都有漸漸的在好轉。

據悉，H系列伺服器與GB200機櫃單價有明顯落差，以Hopper系列中最受市場歡迎、搭載八個H100 GPU的HGX H100伺服器來說，市場估算平均售價僅約30萬至38萬美元（約合新台幣937萬至1,200萬元），且就連HGX H100所搭配的散熱系統、電源供應器平均單價，也比GB200使用的產品低了一大截。由此可知「H100、H200」等AI伺服器，相較GB200而言，更容易入手，因此隨著缺料緩解、市場順轉後，手握H系列伺服器訂單的台系大廠，今年下半年表現也十分值得期待。